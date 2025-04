Quest' anno le novità di Android verranno presentate prima del Google I O in un evento dedicato

Google ha annunciato che le novità in arrivo sulla nuova versione del sistema operativo Android verranno Quest'anno presentati fuori dalla grande conferenza Google IO in un evento in live streaming il 13 maggio.

Quando viene pagato l’assegno unico di aprile 2025 e quali sono le novità di quest’anno - Altro slittamento rispetto alle date “canoniche” nel pagamento dell’Assegno Unico Universale di aprile; l’INPS, infatti, ha confermato che fino a giugno i bonifici per la misura erogata in favore delle famiglie italiane non verrano saldati il 15 del mese, ma dal 20 in poi, a causa della fase di aggiornamento tecnico in corso, legata alla reingegnerizzazione dei sistemi della Tesoreria della Banca d’Italia (Re. 🔗gravidanzaonline.it

