Quello spot del Primo Maggio realizzato dalla Rai con l' intelligenza artificiale

spot del concertone del Primo Maggio pubblicato ieri sui canali social della Rai e interamente prodotto dall'intelligenza artificiale. Elemento immediatamente riconosciuto dagli utenti in rete: nei commenti c'è chi sottolinea la contraddizione di un evento promosso dalle principali sigle sindacali per celebrare i lavoratori, con un trailer che non ha coinvolto registi, attori e maestranze di vario genere per la sua realizzazione. Il video è stato proiettato in anteprima durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, al termine della quale i giornalisti hanno chiesto ai presenti di spiegare per quale motivo avessero affidato il progetto all'AI. 🔗 Ilfoglio.it - Quello spot del Primo Maggio realizzato dalla Rai con l'intelligenza artificiale Ragazzi e ragazze felici, in cammino verso piazza San Giovanni in una Roma illuminata dal sole. Si articola così il nuovodel concertone delpubblicato ieri sui canali social della Rai e interamente prodotto dall'. Elemento immediatamente riconosciuto dagli utenti in rete: nei commenti c'è chi sottolinea la contraddizione di un evento promosso dalle principali sigle sindacali per celebrare i lavoratori, con un trailer che non ha coinvolto registi, attori e maestranze di vario genere per la sua realizzazione. Il video è stato proiettato in anteprima durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, al termine della quale i giornalisti hanno chiesto ai presenti di spiegare per quale motivo avessero affidato il progetto all'AI. 🔗 Ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uno spot per la Festa dei Lavoratori, fatto con l'Ai; “TUTTI X UNO” SCEMPIO. Ma com’è messa la Rai che fa spot video con l’IA sul Concertone del primo maggio? Per la festa dei lavoratori, li taglia fuori. E il risultato è anche terribile: tutti x uno scempio?; A Udine il casting nazionale per uno spot tv: ecco come partecipare; Ritorna a Padova “BAR SPOT”, il 7 maggio alle ore 20:30, direttamente dallo Zelig di Milano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“TUTTI X UNO” SCEMPIO. Ma com’è messa la Rai che fa spot video con l’IA per il Concertone? - Per promuovere il Concertone del primo maggio, la Rai ha scelto (?) di realizzare uno spot interamente con l'intelligenza artificiale (senza peraltro dichiararlo). Il risultato? Clip artefatte, volti ... 🔗mowmag.com

“Sul palco del Primo Maggio per portare emozioni, pace ed empatia” - AGI - A margine della presentazione ufficiale del Concerto del Primo Maggio nella storica sede Rai di Via Asiago abbiamo avuto modo di intervistare i tre conduttori dell'edizione 2025, che dopo il pla ... 🔗msn.com