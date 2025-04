Quando la prevenzione si fa rosa

Quando la prevenzione si fa rosa - Incontri di sensibilizzazione e informazione, sulla salute delle donne organizzati da Misericordia di Pisa,Associazione La tartaruga e Associazione Sportivo Dilettantistica SportivaMente Perchè un percorso di informazione e prevenzione pensato in particolare per le donne? Perchè le donne sono... 🔗pisatoday.it

Just the woman I am: la corsa rosa torna a invadere il centro di Torino tra sport, visite gratuite, prevenzione e musica - Just the woman I am è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. JTWIA si svolge... 🔗torinotoday.it

Quando la prevenzione si fa rosa; San Giorgio La Molara, successo per la giornata di prevenzione promossa dalla 'Rosa Samnium APS'; Ottobre rosa 2024. Tornano il Vaporetto e l'Autobus della prevenzione. Partenza martedì 1° ottobre; A Venezia la Camminata Rosa per promuovere la prevenzione del tumore al seno.

Per far vincere la prevenzione in rosa parte Open week salute - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

San Giorgio La Molara, successo per la giornata di prevenzione promossa dalla ‘Rosa Samnium APS’ - Quest’anno è nata Rosa Samnium APS, un’associazione dedicata alla prevenzione della salute, con un’attenzione particolare alla lotta contro il tumore al seno. L’associazione, fortemente voluta dal dot ... 🔗ntr24.tv

Una settimana dedicata alla prevenzione per le donne - Settimana di prevenzione dedicata alla donna negli ospedali “bollino rosa” dell’Ausl Romagna. Si tratta della decima edizione dell’Open Week ideato a livello nazionale dalla Fondazione Onda. Come ogni ... 🔗ravennawebtv.it