Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025? Orario programma teste di serie Torna Sinner!

Lunedì 5 maggio si svolgerà il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2025: il tabellone femminile verrà definito alle ore 11.00, mentre alle ore 13.00 scopriremo gli accoppiamenti del torneo maschile. Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Roma assumeranno così la propria fisionomia, alla vigilia dell'inizio della competizione sulla terra rossa del Foro Italico a Roma: l'evento riservato alle donne incomincerà martedì 6 maggio, mentre per gli uomini bisognerà aspettare mercoledì 7 maggio. C'è grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo sta per finire di scontare la squalifica di tre mesi e tornerà in azione proprio di fronte al proprio pubblico, con il desiderio di fare molta strada e arrivare a giocarsi il trofeo. Il fuoriclasse altoatesino godrà di un bye al primo turno, proprio come tutte le teste di serie, ed entrerà in gioco direttamente al secondo turno, dunque debutterà o venerdì 9 o sabato 10 maggio.

