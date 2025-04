Quando esce GTA 6? L’anticipo della data di uscita di Borderlands 4 potrebbe aver fornito un indizio

data di uscita di Borderlands 4 potrebbe aver svelato, indirettamente, un importante dettaglio sul lancio del gioco più atteso del decennio: GTA 6. Gearbox Software ha recentemente annunciato che il quarto capitolo di Borderlands arriverà il 12 settembre 2025, anticipando di oltre una settimana la precedente data del 23. Ufficialmente, il motivo sarebbe il buon andamento dello sviluppo, ma molti osservatori non credono sia solo questo. Il vero motivo? Evitare l’impatto frontale con Grand Theft Auto VI.Come ricorda Eurogamer, Rockstar Games, così come il suo publisher Take-Two Interactive, non ha ancora rivelato una data precisa per GTA 6, limitandosi a confermare un generico “autunno 2025”, il tutto potendo contare su una campagna di marketing più breve. Tuttavia, proprio il legame interno tra Gearbox, 2K e Rockstar — tutte sotto l’ombrello di Take-Two — potrebbe aver messo Gearbox al corrente di una finestra più precisa per il lancio di Grand Theft Auto 6. 🔗 Game-experience.it - Quando esce GTA 6? L’anticipo della data di uscita di Borderlands 4 potrebbe aver fornito un indizio La nuovadidisvelato, indirettamente, un importante dettaglio sul lancio del gioco più atteso del decennio: GTA 6. Gearbox Software ha recentemente annunciato che il quarto capitolo diarriverà il 12 settembre 2025, anticipando di oltre una settimana la precedentedel 23. Ufficialmente, il motivo sarebbe il buon andamento dello sviluppo, ma molti osservatori non credono sia solo questo. Il vero motivo? Evitare l’impatto frontale con Grand Theft Auto VI.Come ricorda Eurogamer, Rockstar Games, così come il suo publisher Take-Two Interactive, non ha ancora rivelato unaprecisa per GTA 6, limitandosi a confermare un generico “autunno 2025”, il tutto potendo contare su una campagna di marketing più breve. Tuttavia, proprio il legame interno tra Gearbox, 2K e Rockstar — tutte sotto l’ombrello di Take-Two —messo Gearbox al corrente di una finestra più precisa per il lancio di Grand Theft Auto 6. 🔗 Game-experience.it

