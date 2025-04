Qualiano Vincenzo Russo morto a 45 anni | l’ipotesi della leucemia non diagnosticata 2 indagati

leucemia non diagnosticata a causare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano, deceduto il 13 aprile all'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo sostiene lo Studio3A, che assiste la moglie e ha partecipato all'autopsia ordinata dalla Procura. Due i medici finora indagati per omicidio colposo. Secondo la denuncia, Vincenzo Russo è stato visitato per mesi da più specialisti, che avrebbero trattato i suoi gravi sintomi come semplice lombosciatalgia. Secondo Studio3A, che ha partecipato all'esame autoptico con un proprio consulente, è "un'ipotesi, quella della leucemia quale causa della morte, che ha trovato già puntuale riscontro durante l'autopsia ma che adesso andrà confermata dagli esiti degli esami di laboratorio, che dovranno anche chiarire se vi siano responsabilità anche sotto il profilo penale per la tardiva, per non dire nemmeno pervenuta, diagnosi della patologia del paziente I dubbi sulla diagnosiL'autopsia ha suggerito la leucemia come possibile causa, ma saranno necessari gli esami istologici per confermare.

