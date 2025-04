Dilei.it - Quali sono i gatti più costosi: le razze più rare e preziose in circolazione

Il valore di un felino non è dato dal prezzo d’acquisto, ma dal bene che gli si vuole e da quello che si riceve in cambio: è la relazione animale-umano a essere inestimabile e a contare sul serio. Tuttavia esistono in commercio deidecisamente piùdi altri e non alla portata di tutte le tasche. Questo accade per motivi ben precisi che meritano di essere analizzati.Le peculiarità fisiche e caratteriali, la difficoltà nel reperirligli elementi che giocano un ruolo determinante nella cifra che viene richiesta per un singolo esemplare. Inoltre, bisogna fare molta attenzione alle truffe. I raggiri, soprattutto online e se non ci si rivolge a un allevamento riconosciuto,sempre dietro l’angolo. Meglio diffidare da chi abbassa troppo il prezzo rispetto alla media e non può dimostdi essere un allevatore certificato. 🔗 Dilei.it