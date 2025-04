Qual è stato il conclave più lungo della storia?

conclave, la riunione che porterà all'elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Francesco. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l'assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì per motivi logistici. Gli elettori non sono infatti mai stati così tanti – 135 sulla carta, al momento con due rinunce per motivi di salute – e occorre il tempo di sistemare tutti quanti nella Casa Santa Marta, l'albergo vaticano nel Quale alloggeranno isolati durante il conclave. Dopo la Messa Pro Eligendo Romano Pontefice, che sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re nella Basilica di San Pietro, si aprirà ufficialmente il conclave. I cardinali sfileranno in processione verso la Cappella Sistina e li saranno chiusi, dopo il giuramento di segretezza e l'Extra omnes, fino all'elezione del nuovo Papa.

Qual è stato il Conclave più lungo della Storia? È durato quasi tre anni - Nel la seconda metà del XIII secolo un’elezione papale entrò nella storia come la più lunga e travagliata mai registrata dalla Chiesa cattolica: tra il 1268 e il 1271 i cardinali si riunirono nella città di Viterbo per scegliere il successore di papa Clemente IV. Quello che doveva essere un processo rapido si trasformò in un’Odissea di quasi 3 anni segnata da divisioni politiche, pressioni esterne e interventi drastici da parte di una popolazione esasperata. 🔗cultweb.it

