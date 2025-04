Qashqai e le zero emissioni

Qashqai spicca per la calandra anteriore più ampia e moderna e un nuovo design per i gruppi ottici, sia anteriori che posteriori. Anche le dimensioni sono cresciute rispetto alla prima serie: l’auto è più lunga di 10 cm e il bagagliaio ha una capienza base di 504 litri, che arrivano a 1.447 abbattendo i sedili. Cinque gli allestimenti disponibili. Parlando di motore, sono quattro le diverse motorizzazioni tra cui scegliere. Le versioni Mild-Hybrid da 140 e 158 CV offrono una buona efficienza, con la possibilità di scegliere il cambio automatico CVT e la trazione integrale sul modello più potente. La vera novità, però, è rappresentata dall’e-POWER da 190 CV, un sistema dove il motore benzina ricarica l’elettrico, garantendo così un’esperienza di guida a zero emissioni locali senza dover mai collegarsi a una colonnina. 🔗 Quotidiano.net - Qashqai e le zero emissioni La nuova Nissanspicca per la calandra anteriore più ampia e moderna e un nuovo design per i gruppi ottici, sia anteriori che posteriori. Anche le dimensioni sono cresciute rispetto alla prima serie: l’auto è più lunga di 10 cm e il bagagliaio ha una capienza base di 504 litri, che arrivano a 1.447 abbattendo i sedili. Cinque gli allestimenti disponibili. Parlando di motore, sono quattro le diverse motorizzazioni tra cui scegliere. Le versioni Mild-Hybrid da 140 e 158 CV offrono una buona efficienza, con la possibilità di scegliere il cambio automatico CVT e la trazione integrale sul modello più potente. La vera novità, però, è rappresentata dall’e-POWER da 190 CV, un sistema dove il motore benzina ricarica l’elettrico, garantendo così un’esperienza di guida alocali senza dover mai collegarsi a una colonnina. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nissan, la neutralità dal carbonio passa dall’uso di acciaio a basse emissioni di CO2 - L’impatto ambientale di un veicolo? Passa anche dalla sua produzione: ecco perché Nissan amplierà l’utilizzo di acciaio a basse emissioni di anidride carbonica prodotto in Giappone. Sicché, dal 2025, la quantità di questo metallo utilizzata negli impianti del costruttore sarà pari a cinque volte rispetto a quella adoperata nel 2023. “Nissan mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 30% nell’intero ciclo di vita dei prodotti entro il 2030 – il ciclo vita include estrazione delle materie prime, produzione, utilizzo e riciclo o riutilizzo dei veicoli a fine vita – e a raggiungere la ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Calore e litio a zero emissioni: Tenaris con Lithium de France - La collaborazione tra le due aziende per ottenere energia ed estrarre il litio, risorsa per auto elettriche e batterie. Il progetto in Alsazia nel quadro della decarbonizzazione 🔗ecodibergamo.it

Ferentino, sequestrata parte di un'azienda per irregolarità sulle emissioni e lo smaltimento dei rifiuti - Dopo una serie di sopralluoghi gli uomini delle forze dell'ordine nelle ore scorse sono intervenuti sequestrando parte di un'azienda con sede in un paese nel cuore della Ciociaria. Nelle ore scorse i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F... 🔗frosinonetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Qashqai e le zero emissioni; Nissan Ariya Nismo, grandi emozioni a zero emissioni con il Suv per famiglia da 435 Cv; Partono le vendite di Nissan Ariya NISMO, pura emozione a zero emissioni; Nissan ha rifatto una GT-R 32 per prepararsi alla nuova generazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Renault Emblème riduce le emissioni del 90%. A fine vita? Quasi tutto riciclabile - Il gruppo francese sviluppa la demo-car Renault Emblème che riduce le emissioni del 90% ed i cui componenti sono quasi del tutto riciclabili ... 🔗rinnovabili.it

Sicurezza a zero emissioni: la Jeep® Avenger entra nell’Arma dei Carabinieri - L’obiettivo che persegue l’Arma dei Carabinieri nel settore è duplice: ridurre l’inquinamento atmosferico attraverso le emissioni zero, mantenendo inalterata l’efficienza operativa dei ... 🔗msn.com

Wizz Air presenta piano verso zero emissioni nette entro 2050 - Wizz Air ha presentato oggi la sua strategia completa verso le zero emissioni nette: "Flying Towards Net Zero". Il piano presenta un percorso realistico articolato basato sulle tre “F”: Voli, ovvero ... 🔗avionews.it