Putin decide una tregua di tre giorni in Ucraina Kiev rilancia Stop immediato di 30 giorni

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La Russia ha stabilito un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina a partire dall'8 maggio, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della vittoria dal nazifascismo. Secondo quanto precisa il Cremlino in una nota, le operazioni belliche si fermeranno dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio fino alla mezzanotte tra il 10 e l'11 dello stesso mese.La decisione è stata presa dal "comandante in capo delle forze armate, Vladimir Putin", secondo quanto riferisce ancora il comunicato, "per motivi umanitari". "Tutte le azioni militari saranno sospese in quell'arco di tempo. La Russia ritiene che la parte Ucraina seguirà questo esempio", si legge ancora.La decisione ha provocato la reazione di Kiev, con il ministro degli Esteri, Andrij Sibiha, che ha subito rilanciato con una tregua immediata e di 30 giorni.

Putin offre tre giorni di tregua. Zelensky: «È solo un tentativo di manipolazione»?Trump «irritato» dalle mosse dello zar - Le notizie di lunedì 28 aprile sul conflitto in Ucraina, in diretta. Trump: «Penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea. Deluso da Mosca». Rubio: «Settimana cruciale, capiremo se Kiev e Mosca vogliono la pace»

Tregua a tre condizioni per Mosca, ma Peskov frena. E Putin in mimetica nel Kursk prende tempo - Mosca pare abbia messo le carte in tavola. Perché il Cremlino conceda una tregua di 30 giorni, servono tre condizioni imprescindibili: Kiev fuori dalla Nato, nessuna presenza militare straniera sul territorio ucraino e il riconoscimento ufficiale della Crimea e delle quattro province occupate – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – come parte integrante della Federazione Russa. Questo il prezzo del cessate il fuoco, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Ria Novosti citando Reuters.

Putin propone una tregua di tre giorni in Ucraina, ma Trump non ci sta: "La pace deve essere permanente" - Il passo avanti è quasi impercettibile. L'ipotesi di una tregua di tre giorni della guerra in Ucraina, proposta da Vladimir Putin, non basta. Né a Volodymyr Zelensky né a Donald Trump. La Casa Bianca lo dice chiaramente: "Trump vuole una tregua russo-ucraina permanente". Questo non vuol dire che Trump si sia schierato con Zelensky, anzi viene riferito che sia lui che Putin continuano a irritare il presidente Usa finché non si siedono al tavolo delle trattative.

