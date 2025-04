Pullman interurbani stato d' agitazione dei sindacati | Troppe anomalie non risolte

stato di agitazione e delle procedure di raffreddamento nei confronti delle società INTERBUS, ETNA TRASPORTI e AUTOSERVIZI RUSSO.La decisione si rende. 🔗 Messinatoday.it - Pullman interurbani, stato d'agitazione dei sindacati: "Troppe anomalie non risolte" La FAISA CISAL, attraverso il Coordinatore Regionale delle Autolinee Private Salvatore Crisafulli, annuncia con rammarico l’attivazione dellodie delle procedure di raffreddamento nei confronti delle società INTERBUS, ETNA TRASPORTI e AUTOSERVIZI RUSSO.La decisione si rende. 🔗 Messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Brindisi, guidava il pullman della gita scolastica in stato di ebbrezza: multa e patente sospesa - Autista di pullman positivo all'alcoltest. L'uomo era destinato ad una gita scolastica ma era alla guida in stato di ebbrezza. La Polizia di Stato di Brindisi, ha effettuato un controllo ad... 🔗quotidianodipuglia.it

Sicurezza ed educazione stradale, fa tappa a Foggia il Pullman azzurro della Polizia di Stato - Il prossimo 20 marzo alle ore 9.15, presso la Prefettura di Foggia, si terrà una conferenza stampa dedicata alle iniziative di educazione stradale dell’Associazione Michele di Salvia promosse con gli Assessorati alla Sicurezza e alla Polizia Locale del Comune di Foggia, oltre che con la Polizia... 🔗foggiatoday.it

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato destituito e trasferito in carcere - Dopo che un tribunale di Istanbul aveva confermato l’ordine di arresto nei suoi confronti, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato temporaneamente destituito dal suo incarico ed è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Marmara, nel distretto di Silivri a Nord della città. Il provvedimento, emanato dal ministero dell’Interno, riguarda anche i sindaci di Sisli e Beylikduzu coinvolti nella stessa inchiesta. 🔗lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Presentati a Castelfranco 19 nuovi autobus interurbani; Sciopero dei trasporti a Milano, venerdì 31 gennaio: orari e fasce di garanzia; Autolinee Toscane: in servizio trenta nuovi bus interurbani. Mezzi lunghi e corti, per ogni tipologia di tratta; Sciopero nazionale, possibili disagi per gli utenti dei bus di Autolinee Toscane. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne