Pulisic e il Milan | una sinfonia da 50 gol | il motore offensivo dei rossoneri

Pulisic non ci sono più dubbi: il Milan ha trovato il suo punto di riferimento offensivo 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Pulisic e il Milan: una sinfonia da 50 gol: il motore offensivo dei rossoneri Di fronte al rendimento di Christiannon ci sono più dubbi: ilha trovato il suo punto di riferimento

