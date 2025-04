Pulisic da capogiro | storia e record per Capitan America

Pulisic, sempre più supereroe. Stagione da record e ritorno al prime: le cifre dello statunitense.Christian Pulisic è sempre più protagonista in casa Milan. Con prestazioni di alto livello, gol pesanti e una versatilità rara, lo statunitense si è guadagnato sul campo la fiducia della società e l’affetto dei tifosi.L'articolo Pulisic da capogiro: storia e record per Capitan America proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Pulisic da capogiro: storia e record per Capitan America , sempre più supereroe. Stagione dae ritorno al prime: le cifre dello statunitense.Christianè sempre più protagonista in casa Milan. Con prestazioni di alto livello, gol pesanti e una versatilità rara, lo statunitense si è guadagnato sul campo la fiducia della società e l’affetto dei tifosi.L'articolodaperproviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pulisic da capogiro: storia e record per Capitan America - Pulisic, sempre più supereroe. Stagione da record e ritorno al prime: le cifre dello statunitense. Christian Pulisic è sempre più protagonista in casa Milan. Con prestazioni di alto livello, gol pesanti e una versatilità rara, lo statunitense si è guadagnato sul campo la fiducia della società e l’affetto dei tifosi. Zlatan Ibrahimovic lo aveva già definito “Capitan America”, ma oggi il 26enne ex Chelsea è molto di più: è il leader tecnico del nuovo Milan targato Sergio Conceiçao. 🔗dailymilan.it

Milan Inter in Coppa Italia, Pulisic a caccia di un record! Lo statunitense può entrare nella storia del Milan - Milan Inter può essere una giornata da Record per Christian Pulisic. Lo statunitense a caccia della storia rossonera in caso di gol. Ecco perché Questa sera, alle 21, al San Siro ci sarà il derby di Milano, Milan–Inter, valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025. Un match fondamentale soprattutto per i rossoneri, […] 🔗calcionews24.com

Udinese-Milan, il record di Reijnders e i numeri di Pulisic e Leao - Udinese-Milan 0-4, il Diavolo torna alla vittoria. Le statistiche prodotte dal campo dopo il poker rossonero da acmilan.com 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pulisic da capogiro: storia e record per Capitan America; Pulisic da capogiro: storia e record per Capitan America; Pulisic da capogiro | storia e record per Capitan America. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Record storico per l'insediamento di Trump: la cifra da capogiro - L'insediamento di Donald Trump per il suo secondo mandato segna un record di spesa: ecco la cifra da capogiro ... conferma tra i più dispendiosi della storia americana. Questo traguardo ... 🔗msn.com

Milan Inter in Coppa Italia, Pulisic a caccia di un record! Lo statunitense può entrare nella storia del Milan - Milan Inter può essere una giornata da Record per Christian Pulisic. Lo statunitense a caccia della storia rossonera in caso di gol. Ecco perché Questa sera, alle 21, al San Siro ci sarà il der ... 🔗calcionews24.com