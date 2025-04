Publiacqua lavori tra Firenze e Prato | erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio Ecco le zone interessate

Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idrica

