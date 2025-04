Provoca un incidente con l’auto e scappa senza soccorrere i feriti | 52enne arrestato

52enne è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni per un incidente stradale del 2019. L'uomo avrebbe causato lo schianto e sarebbe fuggito senza chiamare i soccorsi per i feriti. 🔗 Unè stato condannato a 6 mesi e 20 giorni per unstradale del 2019. L'uomo avrebbe causato lo schianto e sarebbe fuggitochiamare i soccorsi per i. 🔗 Fanpage.it

