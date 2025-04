Provincia di Chieti conti in ordine | avanzo da 73 milioni destinato a scuole e strade

Provincia di Chieti chiude il rendiconto dell'esercizio 2024 con un risultato di amministrazione pari a 47.433.911 euro e un avanzo disponibile di 7.340.000 euro che sarà destinata alla manutenzione straordinaria di scuole e strade Provinciali. Il documento finanziario, approvato questa.

