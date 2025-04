Provincia approvato il rendiconto 2024 | entrate in aumento dalla Rc Auto

Approvato il rendiconto 2024: "Cala il disavanzo, cresce la capacità di riscossione" - BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi, riunitosi in data odierna, ha approvato, con 18 voti favorevoli e sei astenuti, il rendiconto di gestione 2024. L’atto deliberativo è stato illustrato, nei suoi contenuti basilari, dall’assessore al Bilancio Caterina Cozzolino la quale ha sottolineato... 🔗brindisireport.it

Il bilancio della Provincia. Via libera al rendiconto, un avanzo da otto milioni - Tra le entrate crescono la Rc Auto e l’imposta di trascrizione, debito in calo. Il presidente Garuti: "La priorità andrà alla messa in sicurezza delle strade". . 🔗msn.com

Provincia, approvato il rendiconto di gestione: critico il consigliere Mirri - Il consigliere e sindaco di Carcare ha puntato il dito anche contro i crediti che la Provincia vanta con la Regione da 30 anni ... 🔗savonanews.it

Il Consiglio Provinciale approva il Rendiconto di gestione 2024: “Conti in ordine e ottimo risultato di amministrazione: oltre 20mln” - Savona. Quest’oggi il Consiglio Provinciale ha approvato nella seduta odierna il rendiconto della gestione 2024, che evidenzia una gestione finanziaria solida e conforme ai principi di contabilità pub ... 🔗msn.com