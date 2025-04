Provincia approvato il rendiconto 2024 | entrate in aumento dalla Rc Auto

Provinciale approva il rendiconto della Provincia per l’anno 2024. 🔗 Ferraratoday.it - Provincia, approvato il rendiconto 2024: entrate in aumento dalla Rc Auto Con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza (Garuti, Bertarelli, Canella, Guaraldi, D’Andrea, Saletti, Jonita e Tosi) e l’astensione di quelli di minoranza (Baldini, Chiappini, Fabbri e Proto), il Consigliole approva ildellaper l’anno. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Provincia, approvato il rendiconto 2024: entrate in aumento dalla Rc Auto - Con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza (Garuti, Bertarelli, Canella, Guaraldi, D’Andrea, Saletti, Jonita e Tosi) e l’astensione di quelli di minoranza (Baldini, Chiappini, Fabbri e Proto), il Consiglio provinciale approva il rendiconto della Provincia per l’anno 2024... 🔗ferraratoday.it

Approvato il rendiconto 2024: "Cala il disavanzo, cresce la capacità di riscossione" - BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi, riunitosi in data odierna, ha approvato, con 18 voti favorevoli e sei astenuti, il rendiconto di gestione 2024. L’atto deliberativo è stato illustrato, nei suoi contenuti basilari, dall’assessore al Bilancio Caterina Cozzolino la quale ha sottolineato... 🔗brindisireport.it

Bilancio della Provincia, approvato rendiconto di gestione con un avanzo di 11 milioni - Via libera del Consiglio provinciale al Rendiconto di gestione 2024, che nella seduta di martedì 29 aprile ha approvato definitivamente il documento, dopo una prima adozione da parte del consiglio lo scorso 8 aprile e l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci, con 11 voti favorevoli... 🔗modenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Il bilancio della Provincia. Via libera al rendiconto, un avanzo da otto milioni; Bilancio della Provincia, approvato rendiconto di gestione con un avanzo di 11 milioni; Conti in ordine, bilancio positivo e casse comunali solide: ok al Rendiconto; Montalto, approvato in consiglio il rendiconto 2024. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il bilancio della Provincia. Via libera al rendiconto, un avanzo da otto milioni - Tra le entrate crescono la Rc Auto e l’imposta di trascrizione, debito in calo. Il presidente Garuti: "La priorità andrà alla messa in sicurezza delle strade". . 🔗msn.com

Approvato rendiconto gestione 2024 della Provincia Perugia - E' stato approvato con otto voti favorevoli e quattro contrari il rendiconto della gestione anno 2024 della Provincia di Perugia. (ANSA) ... 🔗msn.com

Provincia Chieti: approvato bilancio consuntivo 2024 - Provincia di Chieti, approvato il bilancio consuntivo 2024: investimenti PNRR per strade e scuole per oltre 43 milioni, avanzo di 7.340.000 euro. 🔗rete8.it