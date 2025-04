Prova a scappare ai carabinieri con un' auto rubata | 33enne arrestato dopo un inseguimento ad alta velocità

Provato a scappare con un'auto risultata poi rubata. Alla fine però il giovane italiano è finito in manette nelle prime ore di martedì 29 aprile, per mano dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Bonifacio. I militari stavano.

Ne parlano su altre fonti

Cosa riportano altre fonti

