Protestano i vongolari | No al marchio Igp per la purassa

purassa": "rischio concreto per l'economia del settore". C'è anche Nicola Paci, del Co.Ge.Vo. di Civitanova, tra i firmatari di una richiesta depositata al ministero dell'agricoltura avanzata dal Co.Ge.Mo. di Rimini e dal Co.Vo.Pi. di San Benedetto, che hanno fatto opposizione alla richiesta di indicazione geografica protetta per la vongola lupino denominata "purassa", termine dialettale di uso comune lungo l'Adriatico."Siamo convinti – hanno detto i presidenti dei consorzi – che non sussistano validi elementi oggettivi per avallare la creazione di un'esclusiva territoriale tramite il marchio Igp. Temiamo seriamente che tale operazione, presentata forse sottacendo le sue reali implicazioni, possa configurarsi come una strategia di marketing che comporterà un danno economico considerevole per la maggioranza degli operatori del settore.

