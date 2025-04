Protesta dei metalmeccanici davanti a Confindustria Appello ai candidati a sindaco | Schieratevi con i lavoratori

Protesta i metalmeccanici che nella mattinata di martedì si sono ritrovati davanti alla sede di Confindustria Ravenna, in via Barbiani. L'agitazione parte sempre dal rinnovo del contratto di settore. Infatti "Senza contratto si sciopera" è lo slogan con cui Fim Cisl, Fiom.

Metalmeccanici in sciopero il 21 febbraio: 8 ore di stop e presidio davanti a Confindustria Arezzo - Dopo oltre sei mesi di trattative infruttuose, la contrattazione per il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici resta in stallo a causa della rigidità di Federmeccanica e Assistal, che continuano a opporsi alle richieste avanzate unitariamente da Fim, Fiom e Uilm. Nonostante il forte sostegno dimostrato dalle lavoratrici e dai lavoratori durante le prime otto ore di sciopero, le controparti industriali persistono nel rifiutare i contenuti della piattaforma sindacale, approvata da oltre il 90% dei dipendenti nei luoghi di lavoro. 🔗lortica.it

Metalmeccanici in sciopero, sit-in davanti alla sede di Confindustria Avellino - La crisi dell'automotive è sempre più profonda. I lavoratori metalmeccanici sono (ancora) senza contratto. Malgrado lo sciopero di 8 ore del 13 gennaio scorso, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale resta bloccata a causa dell'indisponibilità di Federmeccanica e Assistal, che... 🔗avellinotoday.it

"Senza contratto si sciopera": nuova agitazione dei metalmeccanici davanti a Confindustria - Nuova agitazione dei metalmeccanici in programma martedì a Ravenna. Con lo slogan “Senza contratto si sciopera”, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil torneranno sotto la sede di Confindustria in via Barbiani dalle 9,30. "Federmeccanica e Assistal, con le dichiarazioni delle settimane scorse, hanno... 🔗ravennatoday.it

La protesta è in programma martedì 29 aprile davanti alla sede di via Barbiani - Lo sciopero dei metalmeccanici è in programma martedì 29 aprile davanti alla sede di Confindustria di via Barbiani (Ravenna) ... 🔗ravennaedintorni.it

Brindisi, protesta dei lavoratori metalmeccanici sotto la sede di Confindustria - Nell’ambito della quarta giornata nazionale di sciopero di 8 ore indetta da CGIL, CISL e UIL, si è tenuto a Brindisi un presidio di protesta presso la sede di Confindustria, in corso Garibaldi, da par ... 🔗pugliapress.org

I metalmeccanici torneranno a protestare dinanzi a Confindustria Foggia - Le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici di FIM CISL ... A Foggia, il presidio si terrà davanti alla sede di Confindustria, come preannunciato in conferenza stampa. 🔗trmtv.it