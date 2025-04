Proseguono i lavori per rimuovere le macerie della palazzina di via De Amicis | Raccolto il 10% dei detriti

Proseguono le operazioni di rimozione delle macerie della palazzina crollata lo scorso 5 marzo in via De Amicis, nel quartiere Carrassi di Bari. I lavori sono a cura dell’impresa Cericola, individuata tramite procedura negoziata dall’amministrazione comunale.A meno di una settimana dall’avvio. 🔗 Baritoday.it - Proseguono i lavori per rimuovere le macerie della palazzina di via De Amicis: "Raccolto il 10% dei detriti" le operazioni di rimozione dellecrollata lo scorso 5 marzo in via De, nel quartiere Carrassi di Bari. Isono a cura dell’impresa Cericola, individuata tramite procedura negoziata dall’amministrazione comunale.A meno di una settimana dall’avvio. 🔗 Baritoday.it

