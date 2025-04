Proposta di matrimonio a sorpresa per la cantante italiana | il dolce gesto nel giorno del compleanno

compleanno si è trasformato in un capitolo indimenticabile di una storia d'amore. Era un evento come tanti altri, con una sala piena di amici, musica e risate, il tutto incorniciato nell'atmosfera vibrante di una città italiana. Ma, proprio mentre le candeline tremolavano sulla torta, qualcosa di straordinario è accaduto. (Continua.)Leggi anche: "Ci siamo lasciati.": il famoso di Mediaset annuncia la rottura del matrimonioLeggi anche: Matteo Viviani Instagram, la foto dopo la terza dose scatena il webProposta di matrimonio per la cantante nel giorno del suo compleannoUn gesto semplice ma carico di significato ha catturato l'attenzione di tutti. Lui, con il cuore in mano e un anello che luccicava sotto le luci soffuse, si è inginocchiato davanti a lei.

Myles Smith al Fabrique di Milano, persona del pubblico si sente male: il gesto del cantante fa scattare l’applauso. Poi sul palco una proposta di matrimonio - Myles Smith, cantautore britannico, noto per aver raggiunto il successo mondiale con la hit “Stargazing”, pubblicata nel 2024, brano contenuto nell’EP “A Minute…”, che gli ha garantito il BRIT Award alla star in ascesa, ieri sera, sabato 22 marzo 2025, si è esibito al Fabrique di Milano, in un concerto che ha visto il sold out in termini di pubblico. Myles Smith concerto al Fabrique di Milano Il cantautore britannico si è esibito sul palco del Fabrique con il suo tradizionale repertorio musicale. 🔗superguidatv.it

“Entra in studio e le chiede di sposarlo”. Sorpresa a Uomini e Donne: la proposta di matrimonio - Momento super emozionante a Uomini e Donne, come riferito dalle anticipazioni legate alle registrazioni delle nuove puntate. C’è infatti stata una proposta di matrimonio che ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti è arrivata in maniera improvvisa e nessuno si attendeva una scelta simile. Ovviamente i telespettatori non vedono l’ora di vedere in tv questa proposta di matrimonio a Uomini e Donne, ma bisognerà pazientare ancora un po’. 🔗caffeinamagazine.it

Jova, ultimo concerto con sorpresa. “Vuoi sposarmi?”: la proposta di matrimonio di Fede a Giulia - Firenze, 2 aprile 2025 – Quando Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, ha visto il pubblico “aprirsi” in cerchio, all’inizio si è spaventato. Pensava che stessero facendo spazio a qualcuno che si era sentito male nella calca. Che brutto modo per finire l’ultimo spettacolo della favolosa serie di concerti che Jova ha tenuto al Mandela Forum di Firenze. E invece… E invece c’era una proposta di matrimonio in corso. 🔗lanazione.it

