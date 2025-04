Pronostico Cittadella-Brescia | si salvi chi può

Cittadella-Brescia è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.La classifica della Serie B, dietro, è clamorosa: ci sono quattro squadre a quota 35 punti e, tra queste, ci sono anche Cittadella e Brescia. Solo che i padroni di casa al momento sarebbero retrocessi mentre gli ospiti, almeno, avrebbero la possibilità di giocarsi i playout. Una situazione incredibile quella che si è venuta a creare, senza dimenticare che, a tre giornate dalla fine, ci sono delle squadre che si potrebbero ritrovare, con un risultato negativo, risucchiate nella zona rossa e che potrebbero retrocedere direttamente nonostante adesso si trovino addirittura fuori dagli spareggi post regular-season. 🔗 Ilveggente.it - Pronostico Cittadella-Brescia: si salvi chi può è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La classifica della Serie B, dietro, è clamorosa: ci sono quattro squadre a quota 35 punti e, tra queste, ci sono anche. Solo che i padroni di casa al momento sarebbero retrocessi mentre gli ospiti, almeno, avrebbero la possibilità di giocarsi i playout. Una situazione incredibile quella che si è venuta a creare, senza dimenticare che, a tre giornate dalla fine, ci sono delle squadre che si potrebbero ritrovare, con un risultato negativo, risucchiate nella zona rossa e che potrebbero retrocedere direttamente nonostante adesso si trovino addirittura fuori dagli spareggi post regular-season. 🔗 Ilveggente.it

Ne parlano su altre fonti

Juve Inter, Vieri fa il suo pronostico: «Ecco la mia favorita. Inzaghi può contare su una dose di esperienza superiore a quella di Thiago Motta» - Vieri fa il pronostico sul derby d’Italia: «Inter favorita, ma in partite come questa conta poco!» Le dichiarazioni dell’ex centravanti nerazzurro Il doppio ex di Juve e Inter, Christian Vieri, ha parlato in un’intervista da Tuttosport, in vista della sfida di questa sera allo Stadium. Le dichiarazioni: JUVE INTER- «L’Inter parte favorita. Stanno facendo benissimo in tutte le […] 🔗calcionews24.com

Pronostico Austria-Serbia: il fattore campo può fare la differenza - Austria-Serbia è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. La Serbia per rimanere in Lega A, l’Austria invece per farvi ritorno dopo essere retrocessa in Lega B nell’ultima edizione della Nations League. C’è tanto in ballo nello spareggio che metterà di fronte queste due selezioni appartenenti alla cosiddetta “classe media” delle rappresentative nazionali europee. 🔗ilveggente.it

L’Inter può vincere la Champions League? Il pronostico di Opta - L’Inter può vincere la Champions League. Passate le prime due fasi – campionato e playoff – di Champions League, si approda finalmente agli ottavi di finale. Il tabellone tennistico di questa edizione vedrà già tanti grandi incroci come, ad esempio, PSG-Liverpool e il derby madrileno tra Real e Atletico. L’Inter, invece, partirà dal Feyenoord. Ma chi può aspirare al titolo di campione d’Europa? Ecco le previsioni dell’algoritmo di Opta. 🔗ilnerazzurro.it

Cosa riportano altre fonti

Pronostico Cittadella-Brescia: si salvi chi può. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne