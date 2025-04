Pronostico Barcellona-Inter | a caccia di un’altra impresa come nel 2010

Barcellona-Inter è un match valido per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Dopo 2 anni l’Inter torna a far capolino tra le prime quattro del continente ma a differenza del 2023, quando contese l’accesso alla finale ai cugini del Milan, è l’unica italiana tra le semifinaliste. Per tornare a giocare l’ultimo atto della Champions League, tuttavia, i nerazzurri hanno davanti un ostacolo ancora più difficile rispetto a quello superato nei quarti, il Bayern Monaco. Parliamo del Barcellona, tra le squadre attualmente più forti e più in forma d’Europa, che può ancora realizzare il famigerato Triplete (sarebbe la terza volta nella sua storia dopo il 2009 e il 2015).Pronostico Barcellona-Inter: a caccia di un’altra impresa come nel 2010 (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Inter: a caccia di un’altra impresa come nel 2010 è un match valido per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Dopo 2 anni l’torna a far capolino tra le prime quattro del continente ma a differenza del 2023, quando contese l’accesso alla finale ai cugini del Milan, è l’unica italiana tra le semifinaliste. Per tornare a giocare l’ultimo atto della Champions League, tuttavia, i nerazzurri hanno davanti un ostacolo ancora più difficile rispetto a quello superato nei quarti, il Bayern Monaco. Parliamo del, tra le squadre attualmente più forti e più in forma d’Europa, che può ancora realizzare il famigerato Triplete (sarebbe la terza volta nella sua storia dopo il 2009 e il 2015).: adinel(Ansa) – Ilveggente. 🔗 Ilveggente.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

K Sport Montecchio a caccia della conferma. Urbino, altra finale. Urbania alla prova cremisi - K Sport Montecchio Gallo- Sangiustese (ore 15). La capolista cerca la conferma. "Partita importante come saranno tutte da qui alla fine- commenta il diesse della K Sport Ettore Mariotti- affrontiamo una squadra che vorrà giocarsi i playoff, noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada cercando di fare il massimo, abbiamo qualche defezioni ma chiunque scenderà in campo saprà quello che deve fare". 🔗ilrestodelcarlino.it

La Nuova Sondrio va a caccia di un'altra impresa - Domani, in un match valido per la dodicesima giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D, la Nuova Sondrio va a far visita alla Casatese Merate in un altro snodo cruciale verso la corsa alla salvezza. A caccia dell'impresa I biancazzurri valtellinesi, reduci dall'1-0... 🔗sondriotoday.it

Calciomercato Juve, Ceccarini fa un pronostico per l’attaccante del futuro: «Lookman? A oggi mi sembra più percorribile un’altra pista» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ceccarini fa un’ammissione su Lookman e su quell’altro attaccante che pare essere più vicino ai bianconeri Il calciomercato Juve vive un momento di bivio soprattutto per quanto concerne l’attacco. A chi affidare le chiave realizzative della squadra di Thiago Motta per l’anno venturo tra Ademola Lookman, Victor Osimhen e Karim Adeyemi. Il direttore di TUTTOmercatoWEB ha la risposta, che ha riferito ai microfoni di Radio Bianconera durante “Cose di Calcio“. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostico Barcellona-Inter: a caccia di un’altra impresa come nel 2010. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Barcellona-Inter: a caccia di un’altra impresa come nel 2010 - Barcellona-Inter è una semifinale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. 🔗ilveggente.it

Barcellona-Inter, il pronostico dell’intelligenza artificiale sulla semifinale: saranno scene epiche - L’Inter sogna di arrivare in finale di Champions League e il Barcellona è l’ultimo ostacolo. Abbiamo chiesto a Grok di analizzare la semifinale e ipotizzare quale delle due squadre passerà il turno. 🔗fanpage.it

Barcellona-Inter: chi vince l'andata dei quarti di Champions? Vota il tuo pronostico nel sondaggio! - Il momento della verità si avvicina: Barcellona e Inter si preparano a darsi battaglia nell'andata dei quarti di finale della Champions League. Due squadre storiche, due filosofie di calcio a ... 🔗tag24.it