Pronostico Al Nassr-Kawasaki | Ronaldo e Pioli fanno la differenza

Nassr-Kawasaki è valida per la semifinale della Champions League asiatica. Probabili formazioni e PronosticoContro i giapponesi del Kawasaki, arrivati a questo punto della manifestazione ribaltando diversi pronostici, l’Al Nassr di Ronaldo e Pioli hanno la netta possibilità di vincere e andare in finale di Champions League asiatica, probabilmente contro l’Al-Hilal per quello che si prospetta un derby arabo incredibile.Pronostico Al Nassr-Kawasaki: Ronaldo e Pioli fanno la differenza (Lapresse) – Ilveggente.itSi gioca in una gara secca, e questo ovviamente ci spinge a dire che i due professionisti citati nel titolo possono ovviamente fare la differenza. Di partite del genere, da dentro o fuori, il campione portoghese ne ha giocate parecchie nella sua carriera e, in moltissime, è stato decisivo. 🔗 Ilveggente.it - Pronostico Al Nassr-Kawasaki: Ronaldo e Pioli fanno la differenza Alè valida per la semifinale della Champions League asiatica. Probabili formazioni eContro i giapponesi del, arrivati a questo punto della manifestazione ribaltando diversi pronostici, l’Aldihanno la netta possibilità di vincere e andare in finale di Champions League asiatica, probabilmente contro l’Al-Hilal per quello che si prospetta un derby arabo incredibile.Alla(Lapresse) – Ilveggente.itSi gioca in una gara secca, e questo ovviamente ci spinge a dire che i due professionisti citati nel titolo possono ovviamente fare la. Di partite del genere, da dentro o fuori, il campione portoghese ne ha giocate parecchie nella sua carriera e, in moltissime, è stato decisivo. 🔗 Ilveggente.it

Ne parlano su altre fonti

Pronostico Al-Hilal-Al Nassr: Pioli rischia il posto - Al-Hilal-Al Nassr è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici Pioli rischia il posto. Sì, perché in caso di mancata vittoria, l’Al Nassr, potrebbe decidere per il cambio di tecnico. La squadra guidata dal tecnico italiano è terza in classifica e, l’ex Milan – accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi giorni – è nel mirino perché in una delle ultime uscite si “è permesso” di sostituire Cristiano Ronaldo. 🔗ilveggente.it

Sostituisce Ronaldo, duro scontro e urla negli spogliatoi. Ora Pioli rischia l'esonero - Cr7, furioso fin dal momento dell'uscita dal terreno di gioco, avrebbe rincarato la dose dopo il triplice fischio finale 🔗ilgiornale.it

Lite tra Pioli e Ronaldo, polemiche dopo un cambio: addio e Roma più vicina? - Vitale per la Roma rimanere concentrata sul campo, per quella che è la settimana di avvicinamento al vero e proprio tour de force che attende la squadra. 8 finali una più difficile dell’altra, e i primi due appuntamenti dicono Juventus all’Olimpico e derby contro la Lazio, quest’ultima passata da -15 al sorpasso materializzatosi nel weekend. Va da se però che le questioni che prescindono dal calcio giocato sono all’ordine del giorno in quel di Trigoria, soprattutto per un allenatore del futuro ancora da individuare. 🔗sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

Pronostico Al Nassr-Kawasaki: Ronaldo e Pioli fanno la differenza; Al Nassr-Kawasaki, Pronostico Semifinali AFC Champions, Previsione e Formazioni 30/4/2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Al Nassr-Kawasaki: Ronaldo e Pioli fanno la differenza - Al Nassr-Kawasaki è valida per la semifinale della Champions League asiatica. Probabili formazioni e pronostico ... 🔗ilveggente.it

Pronostico Al Hilal-Al Nassr: Pioli rischia il posto - l’ex Milan – accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi giorni – è nel mirino perché in una delle ultime uscite si “è permesso” di sostituire Cristiano Ronaldo. Pronostico ... 🔗ilveggente.it

Pioli e Cristiano Ronaldo hanno litigato: la ricostruzione - Tensione in casa Al Nassr: Cristiano Ronaldo non accetta la sostituzione decisa da Pioli e lascia il campo contrariato, alimentando voci su un possibile esonero del tecnico italiano. Durante la ... 🔗notiziemilan.it