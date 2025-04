Promozione Puglia girone B tutto ancora aperto per il primo posto | decisive le ultime tre gare

primo posto del girone B del campionato di Promozione pugliese, che vale il salto diretto in Eccellenza, è apertissimo e tutto può ancora accadere: entrambe le formazioni sono chiamate. 🔗 Lecceprima.it - Promozione Puglia girone B, tutto ancora aperto per il primo posto: decisive le ultime tre gare Tre giornate al termine della stagione regolare, tre punti distacco tra Taurisano e Otranto. Il discorso per ildelB del campionato dipugliese, che vale il salto diretto in Eccellenza, è apertissimo epuòaccadere: entrambe le formazioni sono chiamate. 🔗 Lecceprima.it

Promozione Puglia, come cambia la classifica del girone B dopo Taurisano-Copertino - Con il recupero tra Taurisano e Copertino, valevole per la trentunesima giornata di campionato, si configura definitivamente la situazione in classifica riguardante il girone B della Promozione pugliese. Al termine della regular season mancano quattro turni, e il ritorno in campo è fissato per... 🔗brindisireport.it

Promozione Puglia: il Taurisano pareggia con il Leverano, l'Otranto vince e accorcia in classifica - Sorride il Terre di Acaya e Roca, pareggio per la Virtus Matino. L'Atletico Tricase batte il Grottaglie, la Rinascita Refugees si impone sul Copertino. Trepuzzi e Veglie ko ... 🔗lecceprima.it

PROMOZIONE – Taurisano evita il ko in extremis, Otranto più vicino: i tabellini della 31ª - L'Otranto passa a Carovigno e rosicchia due punti alla capolista Taurisano che strappa il pari in pieno recupero a Leverano. Tre i punti di vantaggio ... 🔗salentosport.net