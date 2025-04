Prologo Giro Romandia 2025 | tappa e maglia per Watson

Watson si è aggiudicato il Prologo Giro di Romandia 2025, secondo successo della sua carriera, di circa 3, 44 chilometri con partenza e arrivo a Saint-Imier. Sembrava fatta per Ivo Oliveira, ma il portoghese è stato beffato per tre secondi. Terzo posto per l'iberico Ivan Romeo a 3?, a pari merito con lo svizzero Stefan Bissegger. Il migliore degli italiano è stato Alberto Bettiol, giunto diciassettesimo ad 8? di ritardo.

