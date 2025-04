Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 29 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:42 - Mattino Cinque NewsIn diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:53 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di Canale 511:01 - ForumLa nuova edizione di Forum, in cui i contendenti affidano il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro Conduce Barbara Palombelli12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:38 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:44 - Beautiful - PrimaTvEric sostiene di sentirsi in forze e di essere piu' che risoluto a dimostrare a tutti, e in particolare al figlio, di poter essere ancora al timone dell'azienda che ha costruitoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOPomeriggio13:44 - Beautiful - PrimaTvEric sostiene di sentirsi in forze e di essere piu' che risoluto a dimostrare a tutti, e in particolare al figlio, di poter essere ancora al timone dell'azienda che ha costruitoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:16 - Tradimento - PrimaTvKahraman promette a Oylum che fara' di tutto per farle riavere suo figlio, cercando di riportare Mualla alla ragione Nel frattempo, Oylum rivela a Tolga la verita'QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:45 - Uomini e donneDating show condotto da Maria De Filippi alla sua dodicesima edizione Uomini e donne in cerca dell'anima gemella; c'e' chi siede al trono e c'e' chi corteggia!16:06 - Amici di MariaAppuntamento quotidiano con i talenti di Amici che si preparano per la prossima puntata serale Tra confronti, riflessioni e prove arrivano nuovi guanti di sfida16:43 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi16:48 - The Family - PrimaTvLa villa della famiglia Soykan va a fuoco per mano di Aslan ed e' lui stesso a suggerire che la sua famiglia si trasferisca nella casa della nonna, Seher VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO17:04 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:42 - Avanti un altro - storyRivediamo il meglio dello stravagante gioco, in cui i concorrenti devono rispondere a varie domande di cultura generale Conduce Paolo Bonolis, gli fa da spalla l'immancabile Luca Laurenti19:34 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:37 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:34 - Maria Corleone seconda stagione - PrimaTvTony Zerilli ha provato ad uccidere Maria Corleone alla sfilata della Lady By Corleone e nel caos che segue riesce a fuggire Sulle sue tracce si gettano Don Luciano Corleone e la poliziaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO23:35 - X-styleIl settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyleSeconda serata23:35 - X-styleIl settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle00:15 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 500:56 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti01:57 - Uomini e donneDating show condotto da Maria De Filippi alla sua dodicesima edizione Uomini e donne in cerca dell'anima gemella; c'e' chi siede al trono e c'e' chi corteggia! 