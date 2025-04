Progetto serie tv su Star Wars | Palpatine protagonista e il retaggio di Darth Plagueis

Star Wars sembrava destinato ad essere protagonista di una serie televisiva dedicata, tema che ha riacceso l’interesse per il franchise a seguito della recente riedizione de La vendetta dei Sith in occasione del suo ventesimo anniversario. Un Progetto ambizioso Durante le riprese della trilogia, particolare rilievo ha avuto il ruolo dell’Imperatore . L'articolo Progetto serie tv su Star Wars: Palpatine protagonista e il retaggio di Darth Plagueis è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Progetto serie tv su Star Wars: Palpatine protagonista e il retaggio di Darth Plagueis Il principale antagonista dell’universosembrava destinato ad esseredi unatelevisiva dedicata, tema che ha riacceso l’interesse per il franchise a seguito della recente riedizione de La vendetta dei Sith in occasione del suo ventesimo anniversario. Unambizioso Durante le riprese della trilogia, particolare rilievo ha avuto il ruolo dell’Imperatore . L'articolotv sue ildiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Claymore: il manga diventa una serie tv live-action prodotta da Masi Oka, star di Heroes - L'attore Masi Oka si occuperà, in veste di produttore, dell'adattamento live-action del manga Claymore, progetto realizzato in collaborazione con CBS Studios. Masi Oka, conosciuto dai fan delle serie tv grazie a Heroes e Hawaii Five-O, sarà coinvolto nella produzione di un adattamento per il piccolo schermo di Claymore, il manga scritto e illustrato da Norihiro Yagi. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con CBS Studios e la casa editrice giapponese Shueisha. 🔗movieplayer.it

Star Wars | Carlton Cuse e Nick Cuse svilupperanno una serie tv - L’universo Star Wars è in continua espansione con film e serie tv in arrivo nei prossimi anni, uno di questi progetti potrebbe essersi rivelato nelle ultime ore. Dopo una serie di annunci arrivati dall’atteso evento Star Wars Celebration andato in scena prima di Pasqua, è stato Deadline questa mattina ha riportare alla luce una voce secondo cui una nuova serie tv sarebbe in fase di sviluppo in casa Lucasfilm. 🔗universalmovies.it

Mister Movie | Star Wars: Underworld, la Serie TV Inedita che Avrebbe Rivoluzionato la Saga - "Star Wars: Underworld" era una serie TV live-action pianificata da George Lucas, ambientata tra "La vendetta dei Sith" e "Una nuova speranza". Nonostante la scrittura di oltre 60 sceneggiature, il progetto fu accantonato a causa degli elevati costi di produzione. Star Wars: Underworld, un Progetto Ambizioso Mai Realizzato La serie avrebbe esplorato il mondo criminale di Coruscant, offrendo uno sguardo inedito sull'universo di Star Wars. 🔗mistermovie.it

Ne parlano su altre fonti

God of War, la serie TV avrà anche una Stagione 2; El Turco, la serie tv con protagonisti la star turca Can Yaman e l’italiana Greta Ferro; Claymore: il manga diventa una serie tv live-action prodotta da Masi Oka, star di Heroes; ‘Enigma Variations’: Jeremy Allen White star della new serie Netflix. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+: Carlton e Nick Cuse al lavoro su un progetto ambizioso - Carlton e Nick Cuse lavorano a una nuova serie di Star Wars per Disney+, promettendo un'innovativa narrazione familiare. I fan attendono con interesse dettagli su trama e personaggi. 🔗ecodelcinema.com

Star Wars: L'ex showrunner di Lost Carlton Cuse lavora a una nuova serie tv - Carlton Cuse sta sviluppando insieme a suo figlio Nick Cuse una nuova serie ambientata nella Galassia di Star Wars: il progetto è ancora segretissimo, ecco quello che sappiamo. 🔗comingsoon.it

Star Wars: in fase di sviluppo una nuova serie ideata da Carlton e Nick Cuse? - Secondo alcune indiscrezioni, Carlton e Nick Cuse sarebbero al lavoro su una nuova serie della saga di Star Wars per Disney+. 🔗msn.com