Progetto ASSO | a scuola per imparare il primo soccorso sin dalla prima infanzia

primo soccorso sin dalla più tenera età: è questo l’obiettivo del Progetto ASSO (A scuola di soccorso), promosso dalle Misericordie della Toscana in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest e realizzato grazie a un protocollo attivo dal 2017 con il Ministero dell’Istruzione. Il programma formativo, pensato per coinvolgere gli studenti . Progetto ASSO: a scuola per imparare il primo soccorso sin dalla prima infanzia scuolalink. 🔗 Diffondere la cultura delsinpiù tenera età: è questo l’obiettivo del(Adi), promosso dalle Misericordie della Toscana in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest e realizzato grazie a un protocollo attivo dal 2017 con il Ministero dell’Istruzione. Il programma formativo, pensato per coinvolgere gli studenti .: aperilsinlink. 🔗 Scuolalink.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Progetto ASSO: a scuola per imparare il primo soccorso sin dalla prima infanzia - Diffondere la cultura del primo soccorso sin dalla più tenera età: è questo l’obiettivo del progetto ASSO (A Scuola di Soccorso), promosso dalle Misericordie della Toscana in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest e realizzato grazie a un protocollo attivo dal 2017 con il Ministero dell’Istruzione. Il programma formativo, pensato per coinvolgere gli studenti […] The post Progetto ASSO: a scuola per imparare il primo soccorso sin dalla prima infanzia first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

"Benessere a scuola - La prevenzione parte da noi": il progetto padovano - Il progetto "Benessere a Scuola: La Prevenzione Parte da Noi" è nato in seguito all’analisi dell'ultimo rapporto internazionale "Spotlight on adolescent health and well-being" del 19 maggio 2020, realizzato dall'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questo... 🔗padovaoggi.it

Come diventare cittadini attivi partendo dalla scuola: ecco il progetto 'Civico Fermi' - Il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa è da sempre in prima linea per la sostenibilità, l'inclusione sociale e la memoria storica. Con il progetto formativo, interdisciplinare e pratico “Civico Fermi” si è puntato sulla metodologia del Service Learning. Attraverso questo percorso, gli... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Progetto ASSO: a scuola per imparare il primo soccorso sin dalla prima infanzia; Bambina di 9 anni salva la vita alla nonna grazie al corso di primo soccorso fatto a scuola; Asso: Piccole ruote crescono, bimbi a scuola con il Moto Club; Progetto ASSO | a scuola per imparare il primo soccorso sin dalla prima infanzia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bambina di 9 anni salva la vita alla nonna grazie al corso di primo soccorso fatto a scuola - La storia fa il paio con quella di un altro piccolo alunno, di dieci anni, che poche settimane fa era riuscito a intervenire tempestivamente in una emergenza domestica simile, grazie ai corsi di pront ... 🔗skuola.net

“FATTI PER IMPARARE”: IL PROGETTO D’INCLUSIONE DELL’ISTITUTO ‘PARINI’ - Vorrei raccontarvi perché il “Fatti per imparare” è importante per noi dell’Istituto Superiore G. Parini di Lecco, la scuola che ha dato vita al progetto, e per farlo vorrei iniziare dando la parola ... 🔗lecconews.news

Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola - Una bambina di 9 anni ha salvato la nonna dopo aver imparato le prime nozioni di pronto soccorso alla scuola elementare. La piccola protagonista della storia è Emma, che nel pomeriggio di mercoledì 23 ... 🔗msn.com