Profezie di Nostradamus e Malachia sul papa cosa dicono i falsi storici tornati di gran moda

Le profezie di Nostradamus e Malachia sul futuro papa: tra Parolin, Zuppi e Pizzaballa (che il 21 aprile ha compiuto 60 anni) - A Roma i superstiziosi hanno intanto già iniziato a fare gli scongiuri. Tanto l’Arcivescovo e Santo irlandese del XII secolo Malachia, da sempre venerato come veggente, che il famoso indovino francese del 1500 Nostradamus, hanno previsto l’elezione di un Pontefice romano, che in particolare Malachia definisce “Petrus romanus” ma che però prevede sarà l’ultimo Papa. Nello specifico, secondo una raccolta di Michel de Nostredame, noto come Nostradamus, pubblicata nel 1555, “per la morte di un Pontefice molto vecchio sarà eletto un romano di buona età. 🔗secoloditalia.it

Un papa nero e la profezia di Nostradamus: le congetture dei tabloid anglosassoni pre-Conclave - Roma 23 aprile 2025 – Un papa nero successore di Francesco. La suggestione viene da molti analisti e osservatori, soprattutto all’estero. Già da poche ore dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio, in Italia si fanno i nomi dei cardinali italiani papapili per la successione al trono di Pietro: Parolin, Pizzaballa, Zuppi. Ma uscire dallo Stivale ci consente di allargare la prospettiva. Un papa nero Della possibilità di un papa nero si parla sul Times: “Darebbe all'Africa la voce che merita”. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco sarà il penultimo Papa e poi Roma finirà? La terribile profezia di Malachia - Papa Francesco potrebbe essere il penultimo pontefice e poi Roma finirà, o meglio il Vaticano cioè lo Stato Pontificio che il mondo conosce. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti sulla città di Roma, clicca qui>> A riferirlo sarebbe stata una profezia dei Malachia che ha lasciato tutti a bocca aperta, ecco cosa sarebbe accaduto secoli fa e cosa c’entra con il papa. 🔗funweek.it

Profezie sul nuovo Papa: per Nostradamus e Malachia arriva una figura maligna - Le profezie sul nuovo Papa non sono affatto rassicuranti: per Nostradamus e Malachia arriverà una figura che scatenerà l'inferno. La morte di Papa Francesco, oltre ad addolorare buona parte della popo ... 🔗msn.com

La terribile profezia svela chi sarà il prossimo Papa. E sarà l’ultimo della storia - Il nuovo Papa e la storia dell'umanità: i presagi non lasciano ben sperare! Ecco cosa è emerso nelle ultime ore ... 🔗temporeale.info

La terribile profezia di Nostradamus e Malachia sul nuovo Papa: "Sarà l'ultimo, poi...". Tremano la Chiesa e l'umanità - Tra le righe dei due profeti si nasconde un oscuro presagio circa il futuro dell'umanità: gira tutto intorno al nome di "Pietro il romano" ... 🔗corrieredellosport.it