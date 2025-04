Processo Morandi requisitoria da giugno | depositata una memoria di 5747 pagine

Ilsecoloxix.it - Processo Morandi, requisitoria da giugno: depositata una memoria di 5747 pagine Il documento finisce con una sorta di “parabola” in cui si parla di un datore di lavoro che scopre che la scala ricevuta da altri e usata dai suoi operai ha due pioli tarlati 🔗 Ilsecoloxix.it

Ponte Morandi, l’ex ad di Autostrade Castellucci parla al processo a Genova: “Mi sento responsabile, non colpevole” - “Mi sento tuttora responsabile, ma non colpevole“. Dopo aver rifiutato di farsi interrogare, l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci rende un lungo fiume di dichiarazioni spontanee in aula al termine del dibattimento di primo grado per il disastro del ponte Morandi, il viadotto autostradale di Genova che collassò il 14 agosto del 2018 uccidendo 43 persone. “Per tutti questi anni ho cercato di essere silente perché ho pensato che la verità dovesse uscire in maniera piena e libera, peraltro su un ponte che io conoscevo solo di sfuggita. 🔗ilfattoquotidiano.it

Processo Morandi: “C’era una volta il piolo tarlato”. I pm e la fiaba per spiegare le colpe di Aspi - Nel dibattimento in corso la Procura deposita una nuova memoria di oltre 5000 pagine che si chiude con una favola 🔗repubblica.it

