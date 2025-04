Processo Morandi | C’era una volta il piolo tarlato I pm e la fiaba per spiegare le colpe di Aspi

Repubblica.it - Processo Morandi: “C’era una volta il piolo tarlato”. I pm e la fiaba per spiegare le colpe di Aspi Nel dibattimento in corso la Procura deposita una nuova memoria di oltre 5000 pagine che si chiude con una favola 🔗 Repubblica.it

Ponte Morandi, l’ex ad di Autostrade Castellucci parla al processo a Genova: “Mi sento responsabile, non colpevole” - “Mi sento tuttora responsabile, ma non colpevole“. Dopo aver rifiutato di farsi interrogare, l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci rende un lungo fiume di dichiarazioni spontanee in aula al termine del dibattimento di primo grado per il disastro del ponte Morandi, il viadotto autostradale di Genova che collassò il 14 agosto del 2018 uccidendo 43 persone. “Per tutti questi anni ho cercato di essere silente perché ho pensato che la verità dovesse uscire in maniera piena e libera, peraltro su un ponte che io conoscevo solo di sfuggita. 🔗ilfattoquotidiano.it

Marzia Capezzuti, al processo l’orrore delle sevizie subite: cosa era costretta a bere - Un incubo senza fine. È quello vissuto da Marzia Capezzuti, la 29enne milanese morta nel marzo 2022 dopo anni di torture e segregazione nella casa popolare di via Verdi a Pontecagnano, in provincia di Salerno. A raccontare gli orrori subiti dalla giovane è stata, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Salerno, l’avvocata Stefania De Martino, la prima a denunciare nel febbraio 2021 la terribile situazione in cui si trovava Marzia. 🔗notizieaudaci.it

Processo Rubiales, l’accusa chiede che il processo venga ripetuto perché “il giudice non era imparziale” (Marca) - Marca scrive che “la Procura della Repubblica presso il Tribunale nazionale ha presentato ricorso contro la sentenza con cui l’ex presidente della Federazione calcistica spagnola (Rfef) Luis Rubiales è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale e multato di 10.800 euro per aver baciato la giocatrice Jennifer Hermoso e ha chiesto che il processo venga rivisto“. In pratica l’accusa nel processo contro Rubiales ha presentato ricorso chiedendo che “il processo venga dichiarato nullo e che venga ripetuto nuovamente”. 🔗ilnapolista.it

Torna il processo Morandi: oggi la maxi memoria dell'accusa - Sarebbero seimila le pagine in cui i pm inchiodano i 58 imputati alle loro colpe. Ma da metà aprile quattro imputati fra cui Castellucci sono in carcere per le condanne per la tragedia su un viadotto ... 🔗primocanale.it

Processo Morandi: nella memoria Pm un racconto di un scala a pioli "tarlata" - Nella novella, forse scritta dal pm poeta Terrile, il ponte è una scala a pioli che nessuno cambia nonostante avessero trovato tarli in due pioli perché si erano affidati a un’inaffidabile maga, ossia ... 🔗primocanale.it

Imputati per il Morandi sono collaudatori al Mit - Imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, ma anche collaudatori, per conto del ministero delle Infrastrutture, di importanti opere autostradali con importi che sfiorano i 200 mi ... 🔗ilfattoquotidiano.it