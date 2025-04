Processo Doppia Curva Luca Lucci | Fedez un amico volevo tenerlo lontano dalla curva

Processo abbreviato che si sta svolgendo a porte chiuse nell’aula bunker di Milano, Luca Lucci, ex leader della curva Sud milanista, ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo rapporto con Fedez. Durante l’udienza del 15 aprile, Lucci ha affermato: «Fedez è mio amico», sottolineando però che «si è voluto appositamente far pensare (.) che dietro Fedez, dietro l’artista, c’era la curva, che c’erano i picchiatori». Lucci ha inoltre espresso disappunto sull’attenzione mediatica: «È normale che è da 7 mesi che si parla dei miei rapporti con Fedez e con Emis Killa?».Luca Lucci (Ansa).Lucci: «Non ho mai messo a disposizione degli artisti uomini per la sicurezza»Lucci ha raccontato come Christian Rosiello, altro imputato del procedimento, diventasse il bodyguard di Fedez: «Ho trovato un posto di lavoro a una persona, a un mio amico. 🔗 Lettera43.it - Processo Doppia Curva, Luca Lucci: «Fedez un amico, volevo tenerlo lontano dalla curva» Nel corso delabbreviato che si sta svolgendo a porte chiuse nell’aula bunker di Milano,, ex leader dellaSud milanista, ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo rapporto con. Durante l’udienza del 15 aprile,ha affermato: «è mio», sottolineando però che «si è voluto appositamente far pensare (.) che dietro, dietro l’artista, c’era la, che c’erano i picchiatori».ha inoltre espresso disappunto sull’attenzione mediatica: «È normale che è da 7 mesi che si parla dei miei rapporti cone con Emis Killa?».(Ansa).: «Non ho mai messo a disposizione degli artisti uomini per la sicurezza»ha raccontato come Christian Rosiello, altro imputato del procedimento, diventasse il bodyguard di: «Ho trovato un posto di lavoro a una persona, a un mio. 🔗 Lettera43.it

Altri cinque arresti nel clan di Luca Lucci, in carcere per l'inchiesta Doppia Curva - La polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha disposto altri cinque arresti nell'entourage di Luca Lucci, l'ex capo ultrà del Milan in carcere nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva. Le accuse sono di appartenere a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. La Squadra Mobile, spiega Calcio e Finanza, è arrivata ai cinque soggetti grazie a un filone d'indagine legato all'agguato mortale fallito contro il pusher Enzo Anghinelli.

Processo doppia curva: «Lucci assegnava i suoi uomini alla sicurezza dei rapper» - Durante il processo a carico di tre ultrà rossoneri, indagati nell'ambito della maxi inchiesta della Procura di Milano sulle curve di San Siro, un ispettore della squadra mobile meneghina ha rivelato che mentre Luca Lucci avviava il «progetto imprenditoriale» con Fedez per la vendita della bibita Boem al Meazza, «costituiva anche una società per occuparsi della sicurezza». L'ispettore ha dichiarato che «Lucci aveva già assegnato uno dei suoi uomini, cioè Hagag Islam, in arte Alex Cologno, a Lazza in occasione di Sanremo 2024.

Inchiesta Doppia Curva, chiesto il processo per i capi ultrà di Inter e Milan e per il politico Manfredi Palmeri - La richiesta di processo riguarda in totale 11 persone e 8 società. Tra loro ci sono anche il capo della Curva Sud milanista Luca Lucci e l leader nerazzurro Andrea Beretta.

Inchiesta Doppia Curva, tre ultras del Milan a processo con il rito abbreviato: tra loro anche l'ex bodyguard di Fedez - La giudice Ilaria Simi De Burgis ha concesso il rito abbreviato ai tre ultras milanisti che avevano scelto il rito ordinario nel processo sull'inchiesta ...

Inchiesta doppia curva: rito abbreviato per Rosiello, Lucci e Bonissi. Tra gli imputati anche l'ex bodyguard di Fedez - La giudice del Tribunale di Milano, Ilaria Simi De Burgis, ha ammesso al rito abbreviato i tre ultras rossoneri inizialmente orientati verso il rito ordinario, nel procedimento scaturito dalla ...

Inchiesta Doppia Curva, Luca Lucci: "Mentre ero ai domiciliari parlai con i dirigenti del Milan: ho le chat" - Come si legge nelle trascrizioni depositate dopo la prima parte dell'interrogatorio, Luca Lucci, ex capo ultrà della curva Sud milanista, ha detto di ...