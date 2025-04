Proc Zerbin | Futuro? Se il Venezia retrocede torna al Napoli ma partirà di nuovo

Proc. Zerbin: "Futuro? Se il Venezia retrocede torna al Napoli, ma partirà di nuovo" Durante l'evento "Inside the sport" a Coverciano, il Procuratore Furio Valcareggi . L'articolo Proc. Zerbin: "Futuro? Se il Venezia retrocede torna al Napoli, ma partirà di nuovo" proviene da ForzAzzurri.net.

Venezia-Napoli, Zerbin non le manda a dire: l’avviso - Venezia Napoli, arrivano le dichiarazioni dell’ex Alessio Zerbin: ecco quanto affermato sulla partita di quest’oggi. Come insegna la gara d’andata, il Venezia non è un avversario da sottovalutare soprattutto in un momento del genere in cui l’obiettivo salvezza è ancora alla portata. I ragazzi di Di Francesco sono motivati abbastanza per provare a prendere in contro tempo il Napoli di Antonio Conte. 🔗spazionapoli.it

DIRETTA Serie A, Atalanta-Venezia 0-0: occasioni per Retegui. Zerbin spreca LIVE - Si apre il sabato della ventisettesima giornata del campionato di Serie A con la sfida delle 15 tra Atalanta e Venezia Dopo l’anticipo di ieri tra la Fiorentina e il Lecce, vittoria di misura dei padroni di casa grazie alla rete realizzata nei primi minuti da Robin Gosens, si torna in campo per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, con ogni probabilità all’ultima stagione sulla panchina nerazzurra, hanno tutta l’intenzione di mettere pressione alle due squadre che ... 🔗calciomercato.it

Ag. Zerbin: "A Venezia per lottare. Napoli? Potrebbe fare il capitano..." - Furio Valcareggi, agente che fa parte dell'entourage dell'ex Monza, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Marte: "Zerbin è vicinissimo al Venezia ed è giusto che giochi? Deve andare. 🔗msn.com

Venezia, Zerbin su Fila: "Non era facile adattarsi subito, il gol gli serviva" - L'esterno del Venezia, in prestito dal Napoli, Alessio Zerbin, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria che gli arancioneroverdi hanno centrato. 🔗tuttomercatoweb.com

