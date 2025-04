Privatizzazione Asp Romagna Faentina la Cisl | Dire solo no non basta abbiamo delle proposte

Romagna Faentina si apprestano a deliberare in merito alla costituzione di una società consortile, espressione di un Partneriato pubblico privato istituzionalizzato frutto di un percorso di coprogettazione avviato nell’aprile 2023 ai sensi del Codice. 🔗 Ravennatoday.it - Privatizzazione Asp Romagna Faentina, la Cisl: "Dire solo no non basta, abbiamo delle proposte" In questi giorni i Comuni dell’Unione dellasi apprestano a deliberare in merito alla costituzione di una società consortile, espressione di un Partneriato pubblico privato istituzionalizzato frutto di un percorso di coprogettazione avviato nell’aprile 2023 ai sensi del Codice. 🔗 Ravennatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Associazioni e Comuni per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione: il programma della Romagna Faentina - Cerimonie istituzionali, incontri pubblici e commemorazioni. Sono tante le iniziative in programma anche nei Comini della Romagna Faentina per celebrare l'ottantesimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo. Ecco il calendario nei diversi comuni. Le iniziative a Faenza Il Comitato... 🔗ravennatoday.it

Romagna faentina, controllo di vicinato. Da giovedì sarà attiva la app - "Il migliore antifurto è il vicino di casa". Era questo il leitmotiv del progetto ‘Fa Tam Tam’, nome onomatopeico legato alla diffusione di messaggi e informazioni tra persone che a Faenza riassume il concetto di controllo di vicinato. Controllo di vicinato sul quale dal 2015 è stato avviato un progetto in città, poi esteso nel 2018 ai sei comuni dell’Unione della Romagna faentina con l’obiettivo particolare di contrastare i reati predatori e segnalare particolari eventi sospetti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Festa della Liberazione, sulle strade della Romagna Faentina passa la Marcia della Brigata Friuli - Passerà da Riolo Terme venerdì la seconda tappa della Marcia rievocativa dell'87esimo Reparto Comando Supporti Tattici “Friuli” dell’esercito italiano, Comando Brigata Aeromobile "Friuli", per un momento di forte valore simbolico e storico. Una prosecuzione, si spiega in una nota, delle... 🔗ravennatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Privatizzazione Asp Romagna Faentina, la Cisl: Dire solo no non basta, abbiamo delle proposte; Cgil e Uil dicono no alla privatizzazione dell’ASP dell’area faentina; Asp Faentina, sindacati contro la coprogettazione: E' una privatizzazione, a pagare saranno i lavoratori; Faenza, l’assessore Agresti risponde ai sindacati sulla struttura: «L’Asp non sarà privatizzata, ma si deve riorganizzare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Case di riposo, società mista di gestione: "Asp più solida e investimenti" - L’assessore al Welfare, Agresti, parla dell’operazione in discussione nei comuni della Romagna Faentina "Serve un riequilibrio dei posti accreditati che oggi sono all’80% in gestione al privato" . 🔗msn.com

Asp della Romagna Faentina. Cisl Romagna preoccupata per i lavoratori - In questi giorni i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina si apprestano a deliberare in merito alla costituzione di una società consortile, espressione di un Partneriato pubblico privato istituzion ... 🔗ravennawebtv.it