Principio mostra personale di ceramica di Arkè a cura di Marco Botti

Principio”, mostra personale di ceramica di Arkè a cura di Marco Botti.Giovedì 1° maggio, alle ore 18.00, l’inaugurazione ufficiale, alla presenza dell’artista.Per l’occasione sarà offerto un aperitivo ai presenti e verrà presentato il catalogo che accompagna la mostra, con testi di Marco Botti, foto di Lorenzo Pagliai e impaginazione grafica di Nicoletta Pagano.“Principio” sarà visitabile tutti i giorni, a ingresso libero, con orario 16-19.LA mostraNel suo diario uscito postumo nel 1952, lo scrittore e poeta Cesare Pavese scriveva che “L’unica gioia al mondo è cominciare. ? bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante”. Di fronte al Principio ognuno di noi riesce a trovare il coraggio di affrontare qualcosa di sconosciuto, di accettare il giudizio degli altri sul nostro nuovo percorso. 🔗 Lanazione.it - “Principio”, mostra personale di ceramica di Arkè a cura di Marco Botti Arezzo, 29 aprile 2025 – Dal 1° al 4 maggio 2025 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita “”,dididi.Giovedì 1° maggio, alle ore 18.00, l’inaugurazione ufficiale, alla presenza dell’artista.Per l’occasione sarà offerto un aperitivo ai presenti e verrà presentato il catalogo che accompagna la, con testi di, foto di Lorenzo Pagliai e impaginazione grafica di Nicoletta Pagano.“” sarà visitabile tutti i giorni, a ingresso libero, con orario 16-19.LANel suo diario uscito postumo nel 1952, lo scrittore e poeta Cesare Pavese scriveva che “L’unica gioia al mondo è cominciare. ? bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante”. Di fronte alognuno di noi riesce a trovare il coraggio di affrontare qualcosa di sconosciuto, di accettare il giudizio degli altri sul nostro nuovo percorso. 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

Una mostra molto personale. La pittura nel nome del nonno - Nel nome del nonno. I fratelli Giada e Sergio Paludetti, in collaborazione con il docente Paolo Forni, hanno dato vita ad una mostra pittorica dal titolo ‘Giovanni Mattei. Attraverso gli occhi del nonno’. L’esposizione è stata inaugurata venerdì e rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 9 maggio nella veranda del locale l’Officina del gusto a San Giovanni in Persiceto. "Giovanni Mattei, o Nonno Giò, (1931 – 2001) – spiega Sergio Paludetti – cominciò la sua grande produzione pittorica intorno al 1974, quando iniziò a trasferire le sue visioni su legno e su materiali di recupero, per poi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Due artisti, un solo istinto: l’arte come vocazione personale. Mostra alla Galleria Maccagnani - LECCE - Due percorsi diversi, due linguaggi distinti, ma con un punto d’incontro: la forza di un talento coltivato con determinazione, al di fuori dei circuiti accademici. La mostra ospitata presso la galleria Maccagnani di Lecce – in via Vittorio Emanuele a Lecce dal 21 al 30 aprile (dalle 10... 🔗lecceprima.it

Mostra personale di Annamaria Natale: I viaggi straordinari - La galleria Yag/garage presenta la prima mostra del 2025, I viaggi straordinari, una personale di Annamaria Natale a cura di Ivan D’Alberto. L’arte del viaggio, tra scoperta, memoria e trasformazione, è il tema centrale della mostra I viaggi straordinari di Annamaria Natale. Il titolo della... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Visite guidate alla mostra “Aldo Volpini. L’arte rediviva. In principio fu carta”; Pisa capitale della ceramica. Mille anni di economia e arte in una mostra - Pisa; SbittArte: 20 anni di pittura su ceramica in mostra a Bassano; Messina, alla galleria Spazioquattro una nuova mostra di Antonino Amato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pisa: la più grande mostra sulla ceramica a San Michele degli Scalzi - Dieci secoli di storia, tra artigianato, commerci internazionali e trasformazioni culturali: si apre sabato 5 maggio la più grande mostra sulla ceramica ... In principio furono le “Maioliche ... 🔗nove.firenze.it

La mostra di ceramica “Mater Ceramica” approda a Boleslawie: un viaggio tra arte e tradizione - La mostra “Mater Ceramica, materia viva e attuale“, curata dal Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, fa tappa a Boleslawie, Polonia. Dopo il successo ottenuto presso l’Istituto Italiano di ... 🔗gaeta.it