Principio d’incendio sul ponte Mercatale colpa di una lavatrice

Prato, 29 aprile 2025 – E' stata una lavatrice, interessata da un Principio d'incendio, a provocare il trambusto di oggi pomeriggio sul ponte Mercatale, proprio all'inizio di via Piero Gobetti.L'elettrodomestico si trovava sul terrazzo di un'abitazione; il fumo e le fiamme hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno momentaneamente chiuso un breve tratto di strada, bloccando la svolta a destra verso il centro dei veicoli provenienti dalla Passerella.Sul posto anche un'ambulanza della Pubblica Assistenza L'Avvenire, ma per fortuna non c'è stato nessun ferito da soccorrere.

Prato, 29 aprile 2025 – E' stata una lavatrice, interessata da un principio d'incendio, a provocare il trambusto di oggi pomeriggio sul ponte Mercatale, proprio all'inizio di via Piero Gobetti.

