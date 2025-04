Principio d’incendio al Mercato Centrale Momenti di paura ma danni limitati

Momenti di paura ieri mattina al Mercato Centrale di Firenze, dove un incendio è divampato all'interno di una bottega al primo piano. Intorno alle 11, una fiamma sprigionata dalle braci ha provocato un denso fumo che in pochi minuti ha invaso la struttura, rendendo necessaria l'evacuazione immediata di clienti, operatori e commercianti. L'allarme è scattato subito e numerosi avventori sono stati fatti uscire in tutta fretta, mentre una colonna di fumo, ben visibile anche dall'esterno, si diffondeva nei corridoi e negli spazi comuni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'edificio. Determinante anche il pronto intervento della squadra interna di addetti alle emergenze, che ha contribuito a contenere il rogo nei primi, concitati istanti.

