Primo titolo di campione regionale per la squadra femminile di bocce di Minervino

Primo titolo di campione regionale per la squadra femminile di bocce di Minervino - MINERVINO DI LECCE - La squadra femminile di bocce di Minervino di Lecce ha conquistato il titolo di campione regionale, regalando al proprio paese una soddisfazione senza precedenti. Il risultato conseguito assume un valore ancora più rilevante se si considera che fino a pochi anni fa, a... 🔗lecceprima.it

Juniores Regionale / Titolo regionale, il primo round è del Matelica: 2-1 al Monticelli - La squadra di Tomassetti guadagna il riposo nella seconda giornata grazie ai gol di Bartilotta e Antonelli. Si torna a giocare il 23 aprile con Monticelli-Castelfrettese. Domenica 27 l'ultima sfida tra Castelfrettese e Matelica MATELICA, 10 aprile 2025 – Il Matelica si aggiudica la prima giornata del triangolare per il titolo regionale Juniores. La squadra di Tomassetti, infatti, ieri ha battuto 2-1 il Monticelli nel primo dei tre incontri decisivi per stabilire la rappresentante marchigiana alla fase regionale.

Primo titolo di campione regionale per la squadra femminile di bocce di Minervino - Il team del presidente Giuseppe Pezzulla della Bocciofila Specchiese e del tecnico Antonio Puce ha conquistato lo storico successo mai centrato prima dalla comunità locale

