Primo maggio perché è la Festa del lavoro

Primo maggio, perché è la Festa del lavoro Le radici della Festa rimandano alla fine dell'Ottocento ma il tema dei diritti sul lavoro è decisamente attuale

Le nuove stelle al merito . Quattro maestri del lavoro, un primo maggio di festa - Nomina dei maestri del lavoro, quattro ferraresi saranno insigniti della ’Stella al merito del lavoro’. L’onorificenza consentirà loro di fregiarsi del titolo di maestri del lavoro. La cerimonia di consegna delle onorificenze sarà il 1° Maggio, alle 10,30 a Bologna, nel Salone del Podestà a palazzo Re Enzo. Ecco i quattro neo Maestri del Lavoro di Ferrara. Dino Ghirardelli, dipendente di Emil Banca Credito Cooperativo di Bologna. 🔗ilrestodelcarlino.it

Primo maggio a Riccione: tra picnic, musica e riflessioni sul mondo del lavoro - La Festa dei Lavoratori si apre con il tradizionale picnic cittadino nel parco di Villa Lodi Fè, uno spazio suggestivo in stile inglese, caratterizzato da forme morbide e ondulate che si snodano tra alberi e boschetti, incorniciando un edificio dei primi del ’900 in stile eclettico, arricchito da... 🔗riminitoday.it

Primo Maggio, il Pd nelle piazze: "Il lavoro deve tornare ad essere al centro delle politiche pubbliche" - In occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, il Partito Democratico di Cesena sarà presente in tutta la città con 14 banchetti e 1000 garofani rossi, per riaffermare i valori del lavoro, della dignità e dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. “Giovedì 1 maggio, dalle ore 9 alle ore... 🔗cesenatoday.it

Bologna, primo maggio per la salute e la sicurezza sul lavoro. Sul palco la compagna di Cubello, morto alla Toyota - Bologna, 29 aprile 2025 - Salute e sicurezza sul lavoro. Sono questi i temi chiave del Primo maggio in piazza Maggiore, la festa dei lavoratori che vedrà Cgil, Cisl e Uil unite. Per dare più forza all ... 🔗msn.com

Lavoro, il governo pensa a un nuovo decreto per il primo maggio, ma non sarà come quello di due anni fa - «In vista del Primo maggio stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza». L’annuncio è messo nero su bianco ... 🔗msn.com

Mattarella alla Bsp per il Primo maggio: «Dazi antica forma di prove di forza, il lavoro è radice di libertà» - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato questa mattina la Bsp Pharmaceutical per il tradizionale appuntamento alla vigilia del Primo maggio, festa dei lavoratori. Accolto da Aldo. 🔗ilmessaggero.it