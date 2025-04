Primo maggio musei e mostre aperti per cittadini e turisti

Primo maggio, musei e mostre aperti per cittadini e turisti - Catania si prepara a celebrare il Primo maggio con un’apertura straordinaria dei suoi musei e siti culturali. Il sindaco Enrico Trantino, che ha mantenuto per sé la delega alla Cultura, ha disposto l’iniziativa per valorizzare il patrimonio storico-artistico cittadino e accogliere il crescente... 🔗cataniatoday.it

Tanti i musei aperti in Toscana per Pasqua, 25 aprile e Primo maggio - Arezzo, 18 aprile 2025 – Tanti i musei aperti in Toscana per Pasqua, 25 aprile e Primo maggio. Partendo da Firenze aperture speciali il 20 e 21 aprile a Galleria degli Uffizi (non il Corridoio Vasariano a Pasquetta) e Giardino di Boboli; Palazzo Pitti visitabile solo a Pasqua. Il 25 aprile aperti tutti gli spazi delle Gallerie degli Uffizi a ingresso gratuito, il Primo maggio lo stesso ma con tariffe ordinarie. 🔗lanazione.it

Musei gratis domenica 4 maggio: tutte le mostre in programma e visitabili - Domenica 4 maggio, prima domenica del mese, è possibile visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Sono aperti a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio ore 7.00-20.00, con il Museo della Forma Urbis, ore 10-19, ultimo... 🔗romatoday.it

Primo maggio 2025, cosa fare a Milano? Corteo, sagre, musei aperti, eventi da non perdere; Cosa fare a Torino nel lungo ponte del 1° Maggio: dal tradizionale corteo dei lavoratori ai musei gratis, tutti gli eventi; Il 1° maggio aperti musei e parchi archeologici statali; Musei aperti a Torino il 1° maggio 2025: la lista e gli orari.

il primo maggio musei e parchi archeologici statali aperti secondo gli orari consueti in tutta italia - Il 1 maggio 2025 musei e parchi archeologici statali in Italia resteranno aperti con orari regolari, offrendo accesso senza variazioni e facilitando visite culturali durante la Festa del lavoro. 🔗gaeta.it

1 maggio, non solo Concertone: ecco cosa fare a Roma tra spettacoli, mostre e incontri - Mostre, spettacoli, incontri: il primo maggio, domani, non si celebra solo con il tradizionale concerto in piazza San Giovanni in Laterano, sono tanti e diversi gli eventi nel corso della ... 🔗ilmessaggero.it

Musei e parchi archeologici aperti per il 1 maggio - Il 1 maggio, in occasione della Festa del lavoro, i musei e parchi archeologici statali saranno visitabili nei consueti orari di apertura. (ANSA) ... 🔗ansa.it