Primo maggio | la grande festa per l’inaugurazione del nuovo viale Stazione

Primo maggio Montegrotto Terme celebrerà l'inaugurazione ufficiale del rinnovato viale Stazione con una grande festa che coinvolgerà l'intera cittadinanza. Dopo 14 mesi di lavori di riqualificazione, il viale principale della città termale torna a disposizione della comunità completamente.

