Primo maggio in piazza del Popolo i sindacati | In provincia nel 2024 quasi 7mila infortunati sul lavoro

lavoro sicuro". Cgil, Cisl e Uil celebrano il Primo maggio con una festa in programma in piazza del Popolo. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto. 🔗 Cesenatoday.it - Primo maggio in piazza del Popolo, i sindacati: "In provincia nel 2024 quasi 7mila infortunati sul lavoro" "Uniti per unsicuro". Cgil, Cisl e Uil celebrano ilcon una festa in programma indel. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul. "In Italia nelsono stati registrati più di mille infortuni mortali sul, con un aumento del 4,7% rispetto. 🔗 Cesenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primo maggio a Latina: partono le selezioni degli artisti emergenti che si esibiranno in piazza del Popolo - La Cisl prepara la festa del 1 maggio a Latina. In occasione della festa dei lavoratori il sindacato annuncia l’esibizione di artisti in Piazza del Popolo, ma al contempo promuove un modello partecipativo nei luoghi di lavoro e una legge in approvazione in Parlamento che intende promuovere la... 🔗latinatoday.it

Concerto del Primo Maggio in piazza del Popolo - Come è ormai tradizione il 1°maggio torna in piazza del Popolo il Concertone e se a Roma si esibiscono i big della musica, Latina sceglie di dare spazio e promuovere i giovani talenti in un pomeriggio di spettacolo e buone pratiche per i lavoratori. La manifestazione, organizzata dalla CISL di... 🔗latinatoday.it

Un Primo Maggio a ritmo di musica. Tutti in piazza! - E’ un’occasione per festeggiare i diritti dei lavoratori insieme a tanta musica, il concerto del Primo Maggio che, come succede da molti anni, va in scena a Bologna, dalle 16 a mezzanotte in piazza Maggiore con un cartellone ricchissimo, dal respiro internazionale. Attesissimi sono infatti gli Editors, uno dei gruppi di maggior successo della scena del nuovo rock inglese che, in versione dj set, faranno ballare il pubblico con le loro selezioni, che spesso includono anche loro brani inediti, o versioni mai ascoltate dei loro dischi più famosi. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio in piazza del Popolo, i sindacati: In provincia nel 2024 quasi 7mila infortunati sul lavoro; Concerto del Primo Maggio in piazza del Popolo; Primo maggio a tema lavoro, i sindacati riempiono le piazze di Ferrara e provincia; Internazionali BNL d'Italia al via: oggi l'inaugurazione del campo a piazza del Popolo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città - Dal Concertone alle sagre, dai mercatini ai parchi divertimenti, tutti gli appuntamenti da non perdere nel giorno della Festa dei Lavoratori nella Capitale ... 🔗romatoday.it

Il tennis a Piazza del Popolo, inaugurato campo per Masters Roma - Un campo al centro di Roma, una tradizione che si rinnova. Fino al 18 maggio, infatti, Piazza del Popolo ospiterà un campo sul quale si disputeranno ogni giorno due incontri delle pre qualificazioni, ... 🔗msn.com

Il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: i cantanti, i presentatori e come guardarlo - Ecco il cast degli artisti in programma al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso dai sindacati in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Gaia, Ghali, Gi ... 🔗vanityfair.it