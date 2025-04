Primo Maggio | i parenti delle vittime del lavoro sul palco di Piazza Maggiore

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Rigopiano, la soddisfazione dei parenti delle vittime dopo la sentenza in Cassazione - (LaPresse) – C’è soddisfazione e anche un po’ di commozione tra i parenti delle vittime di Rigopiano all ... “Eravamo un po’ abbattuti dal primo e dal secondo grado – continua ... 🔗msn.com

Strage Fidene, la delusione dei parenti delle vittime alla lettura della sentenza - (LaPresse) Delusione tra i parenti delle vittime per la sentenza che ha posto fine al processo di primo grado per la strage di Fidene del dicembre 2021. La prima Corte d'Assise di Roma ha infatti ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Il Primo Maggio dei Sudd Cobas si aprirà con l’inaugurazione del memoriale alle vittime del Teresa Moda - Sarà costruito da operai che ricordano altri operai ed operaie vittime di un sistema ingiusto e feroce. Lo stesso contro cui quotidianamente, da anni, il nostro sindacato sta combattendo con i ... 🔗notiziediprato.it