Primo Maggio Gran Tour delle acque | da Monte del Lago all' acquedotto di San Marco

Gran Tour Perugia che, in questi giorni di ponte del Primo Maggio, vedranno protagonisti i suggestivi scorci panoramici di Monte del Lago, un viaggio nella storia pontificia nel capoluogo umbro e un trekking fuori le mura per ammirare lo storico. 🔗 Perugiatoday.it - Primo Maggio, Gran Tour "delle acque": da Monte del Lago all'acquedotto di San Marco Tre gli appuntamenti settimanali in compagnia diPerugia che, in questi giorni di ponte del, vedranno protagonisti i suggestivi scorci panoramici didel, un viaggio nella storia pontificia nel capoluogo umbro e un trekking fuori le mura per ammirare lo storico. 🔗 Perugiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Concerti in piazza per il primo maggio, a Siculiana ci sarà Paolo Vallesi per una tappa del tour “Io noi 2025” - Dopo l’annuncio del concerto di Max Gazzè a Raffadali, anche Siculiana propone un eventi musicale in piazza con un cantante di livello nazionale per la festa dei lavoratori. Il primo maggio la "città degli sposi" ospiterà Paolo Vallesi. La sua presenza è confermata: sarà una tappa del tour 2025... 🔗agrigentonotizie.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, Gran Tour delle acque: da Monte del Lago all'acquedotto di San Marco; Concerti in piazza per il primo maggio, a Siculiana ci sarà Paolo Vallesi per una tappa del tour “Io noi 2025”; Ecco tutte le Date Aggiornate del Grande Tour dei Santa Balera; Pasqua e ponti di primavera 2025: 25 idee per partire. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ponte del Primo Maggio, Visit Rimini: “Salgono temperature e presenze grazie agli eventi fieristici” - Un Ponte del Primo Maggio da tutto esaurito a Rimini, o quasi. Sono infatti buone le previsioni per il ponte del primo maggio che arrivano da Visit Rimini in vista di un mese che si preannuncia ricco ... 🔗chiamamicitta.it

Primo maggio a Salerno: torna il 1MqyDay - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Primo maggio 2025 in Abruzzo: gli eventi in programma - Il 1 maggio in Abruzzo è una fusione di eventi, tradizioni e cultura, dove ogni angolo della regione offre qualcosa di unico ... 🔗abruzzonews.eu