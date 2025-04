Primo Maggio Gran Tour delle acque | da Monte del Lago all' acquedotto di San Marco

Gran Tour Perugia che, in questi giorni di ponte del Primo Maggio, vedranno protagonisti i suggestivi scorci panoramici di Monte del Lago, un viaggio nella storia pontificia nel capoluogo umbro e un trekking fuori le mura per ammirare lo storico. 🔗 Perugiatoday.it - Primo Maggio, Gran Tour "delle acque": da Monte del Lago all'acquedotto di San Marco Tre gli appuntamenti settimanali in compagnia diPerugia che, in questi giorni di ponte del, vedranno protagonisti i suggestivi scorci panoramici didel, un viaggio nella storia pontificia nel capoluogo umbro e un trekking fuori le mura per ammirare lo storico. 🔗 Perugiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, Gran Tour "delle acque": da Monte del Lago all'acquedotto di San Marco - Tre gli appuntamenti settimanali in compagnia di Gran Tour Perugia che, in questi giorni di ponte del primo maggio, vedranno protagonisti i suggestivi scorci panoramici di Monte del Lago, un viaggio nella storia pontificia nel capoluogo umbro e un trekking fuori le mura per ammirare lo storico... 🔗perugiatoday.it

Primo Maggio, Gran Tour "delle acque": da Monte del Lago all'acquedotto di San Marco - Tre gli appuntamenti settimanali in compagnia di Gran Tour Perugia che, in questi giorni di ponte del primo maggio, vedranno protagonisti i suggestivi scorci panoramici di Monte del Lago, un viaggio nella storia pontificia nel capoluogo umbro e un trekking fuori le mura per ammirare lo storico... 🔗perugiatoday.it

Concerti in piazza per il primo maggio, a Siculiana ci sarà Paolo Vallesi per una tappa del tour “Io noi 2025” - Dopo l’annuncio del concerto di Max Gazzè a Raffadali, anche Siculiana propone un eventi musicale in piazza con un cantante di livello nazionale per la festa dei lavoratori. Il primo maggio la "città degli sposi" ospiterà Paolo Vallesi. La sua presenza è confermata: sarà una tappa del tour 2025... 🔗agrigentonotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo Maggio, Gran Tour delle acque: da Monte del Lago all'acquedotto di San Marco; Concerti in piazza per il primo maggio, a Siculiana ci sarà Paolo Vallesi per una tappa del tour “Io noi 2025”; Primo Maggio, Gran Tour 'delle acque': da Monte del Lago all'acquedotto di San Marco; Monte del Lago, la storia pontificia a Perugia e l'acquedotto medievale per i prossimi appuntamenti con Gran Tour Perugia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Quanto costa (e chi paga) il concerto del Primo Maggio? - I costi e chi finanzia il concerto del Primo Maggio, da sempre uno degli eventi musicali più attesi in Italia che in questo 2025 tornerà nella storica cornice di piazza San Giovanni a Roma. 🔗money.it

I 4 conduttori del Concerto Primo Maggio 2025 Roma: Ermal Meta, Noemi, BigMama, Vincenzo Schettini. Foto Getty - Chi canta al Concerto del Primo Maggio a Roma? Qual è il programma completo del Concertone? Come arrivarci, in Piazza San Giovanni? E dove seguire ovunque in diretta l'evento gratis di musica dal vivo ... 🔗msn.com

Primo maggio 2025 in Abruzzo: gli eventi in programma - Il 1 maggio in Abruzzo è una fusione di eventi, tradizioni e cultura, dove ogni angolo della regione offre qualcosa di unico ... 🔗abruzzonews.eu