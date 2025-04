Primo maggio festa in Piazza Saffi I dati | in aumento del 20% le malattie professionali

Primo maggio con una festa in programma in Piazza Saffi. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto. 🔗 Forlitoday.it - Primo maggio, festa in Piazza Saffi. I dati: in aumento del 20% le malattie professionali "Uniti per un lavoro sicuro". Cgil, Cisl e Uil celebrano ilcon unain programma in. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con undel 4,7% rispetto. 🔗 Forlitoday.it

Festa del Primo Maggio a Montespertoli - Il Primo Maggio a Montespertoli si festeggia con una grande festa presso il circolo ARCI di Martignana. Una giornata da passare insieme tra buon cibo, musica popolare, giochi è convivialità. Alle 13 ricco pranzo con mehu fisso con antipasto toscano e baccelli, amatriciana, grigliata mista... 🔗firenzetoday.it

Un Primo Maggio a ritmo di musica. Tutti in piazza! - E’ un’occasione per festeggiare i diritti dei lavoratori insieme a tanta musica, il concerto del Primo Maggio che, come succede da molti anni, va in scena a Bologna, dalle 16 a mezzanotte in piazza Maggiore con un cartellone ricchissimo, dal respiro internazionale. Attesissimi sono infatti gli Editors, uno dei gruppi di maggior successo della scena del nuovo rock inglese che, in versione dj set, faranno ballare il pubblico con le loro selezioni, che spesso includono anche loro brani inediti, o versioni mai ascoltate dei loro dischi più famosi. 🔗quotidiano.net

Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi - Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14. 🔗quotidiano.net

Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione - Da Nord a Sud, l'Italia celebra questa festa con un mix di intrattenimento e impegno sociale. E le piazze diventano palchi per la grande musica, ma anche luoghi di incontro per discutere di diritti, l ... 🔗iodonna.it

Il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: i cantanti, i presentatori e come guardarlo - Ecco il cast degli artisti in programma al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso dai sindacati in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Gaia, Ghali, Gi ... 🔗vanityfair.it

Primo Maggio, in piazza con i sindacati fra festa e mobilitazione - L'INPS ha pubblicato le tabelle ufficiali con la rivalutazione degli assegni per il 2025 e ha aggiornato il calendario dei pagamenti. Pensioni, aumenti rivalutazione 2025: tabelle Inps assegni e ... 🔗msn.com