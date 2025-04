Primo maggio anarchico Cambia la viabilità

Primo maggio anarchico. Un appuntamento che per gli anarchici rappresenta una festa di solidarietà e lotta: un'occasione per celebrare la resistenza al potere e la costruzione di una società libera. Un giorno che si radica nella storia del movimento operaio e delle lotte per i diritti dei lavoratori, con un particolare legame ai 'martiri di Chicago'. Si tratta di un gruppo di persone condannate a morte dopo la manifestazione del 1886 e diventati simbolo di resistenza e lotta per i diritti dei lavoratori, ricordati nel Primo maggio.La giornata è anche festa popolare e occasione per socializzare e sCambiarsi idee, oltre a essere un momento di riflessione sulla situazione sociale e politica attuale. "Primo maggio anarchico' si chiama la festa, con comizi, cortei, canti e racconti, che la Federazione anarchica italiana (Fai) organizza in città dal 1945, radunando centinaia di persone provenienti da altre parti della regione e non solo.

